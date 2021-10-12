Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

Угоду підписали Денис Шмигаль і Жозеп Боррель / УНІАН

Україна та Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

Угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише "РБК Україна".

Згідно з угодою про "відкрите небо", будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Читайте такжеНавіщо ЄС поспішає з військово-навчальною місією в УкраїніНагадаємо, процес об'єднання українського авіаційного простору з ЄС був почався ще в 1999 році. 12 грудня 2006 року Рада ЄС уповноважила ЄК почати відповідні переговори з країною.

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У жовтні 2013-го текст угоди про САП був узгоджений сторонами, проте через зовнішньополітичні умови його підписання було відкладено на невизначений термін.

Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Разом з тим він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні. За його словами, прийшов час визнати, що приєднання до ЄС пов'язане не тільки з реформами.

Також повідомлялося, що президент Естонії зробила невтішний прогноз для українців. Керсті Кальюлайд зазначила, що Україну від вступу в ЄС відокремлюють багато років важкої праці.