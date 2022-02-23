Євросоюз готовий розтрощити Росію ще одними санкціями

Санкції проти Росії / Reuters

Європейський союз готовий ввести другий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, якщо російські війська просунуться далі українських регіонів, визнаних "ЛДНР".

"Росія вирішила піти на серйозну ескалацію конфлікту, визнавши незалежність Донецької та Луганської "народних республік" і уточнивши, що вони мають на увазі це на території не того, що фактично контролюється так званими республіками, а на всій території Донбасу, тому ми стикаємося з серйозною ескалацією", - заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

За словами віце-президента Єврокомісії, ЄС готовий посилити санкції проти РФ.

"Якщо триватиме російська агресія і подальше вторгнення на територію України, ми готові посилити наші відповідні заходи, в тому числі в плані санкцій", - заявив він, додавши, що другий пакет стосується економічних санкцій в області торгівлі, наприклад, експортного контролю.

"ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо діяти швидко і ще більше посилити санкції і зробити це у співпраці з США, Великобританією та іншими країнами", - заявив Домбровскіс.

Реклама

Він додав, що конфлікт, санкції та можливі російські контрсанкції матимуть економічні наслідки для ЄС, але серйозність того, що поставлено на карту, означає, що блоку з 27 країн доведеться їх прийняти.

"Введення сильних санкцій проти Росії матиме певний вплив на економіку ЄС, і ми повинні бути готові до цього. Але тут на кону безпека і територіальна цілісність України, а також більш широка архітектура безпеки, тому ми повинні бути в змозі реагувати і також прийняти деякі економічні витрати, якщо це необхідно", - сказав Домбровскіс.

читайте також"Більше ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе": Боррель про санкції ЄС проти Росії



Санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Санкцій проти Москви запровадила Великобританія. Так, введені британцями обмеження торкнулися 5 російських банків і підприємців Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга.

Раніше указ про введення санкцій проти всіх осіб, які будуть економічно співпрацювати з "ДНР" і "ЛНР" підписав президент США Джо Байден.

Глава Білого дому направив листи спікеру Палати Представників і главі Сенату США про підписаний ним указ про санкції проти "ЛДНР".

Запроваджені Байденом санкції проти "ДНР" і "ЛНР" забороняють:

інвестиції в "ЛДНР";

в'їзд в США пов'язаним з "ЛДНР" особам;

імпорт будь-яких товарів, послуг, технологій з "ЛНДР" в США;

експорт, реекспорт, продаж або поставка будь-яких товарів, послуг або технологій в "ЛДНР";

будь-яке схвалення, фінансування, сприяння або гарантія з боку громадян США щодо фінансування терористів "ЛДНР", а також передбачають те, що на території США будуть "заморожені" рахунки, майно осіб, пов'язаних з "ЛДНР" (список визначить Міністерство фінансів США).

Читайте також: