Соловйов, Симоньян, Шойгу, Захарова: ЗМІ дізналися, по кому в РФ Євросоюз вдарив санкціями

Володимир Соловйов / скріншот з відео

В санкційний список Європейського Союзу потрапили топові російські пропагандисти-Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян, колишній журналіст, а нині ‒ депутат Держдуми Петро Толстой, а також велика група військових на чолі з російським міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та інші чиновники РФ. Про це повідомляють журналісти "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела.

Є інформація, що санкції ЄС торкнуться міністра оборони РФ Сергія Шойгу, керівника адміністрації президента РФ Антона Вайно, велику групу військових, а також віце-спікера Держдуми РФ Петра Толстого, офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову, керівника пропагандистського телеканалу Russia Today Маргариту Симоньян, а також пропагандиста-шоумена Володимира Соловйова.

Крім того, до списку увійшли 351 депутат Держдуми РФ — всі, хто ініціював процес визнання Росією незалежності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", а також 24 фізичних і три юридичних (банки Росія, веб і Промсвязьбанк) особи.

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Санкції проти Росії після визнання "ЛДНР"

21 лютого президент США Джо Байден видав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР"і " ЛНР". Американський лідер заборонив торгувати з "республіками", а також інвестувати в них. Санкції також торкнулися "посадових осіб" званих "ЛДНР".

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22 лютого перший пакет санкцій проти Росії ввела Великобританія. Лондон оголосив про введення обмежень щодо російських олігархів Бориса та Ігоря Ротенбергів, а також Геннадія Тимченка, а також п'яти банків: "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Чорноморський банк розвитку.

22 лютого Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції Євросоюзу вдарять по 351 депутату Держдуми Росії, які проголосували за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР", а також 27 фізичних і юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

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