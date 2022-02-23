Рада рекомендує РНБО запровадити санкції проти Держдуми РФ за визнання "ЛДНР"

Верховна Рада рекомендує РНБО запровадити санкції проти російських депутатів/ УНИАН

Верховна Рада України рекомендувала Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти російських посадовців, які голосували за визнання Росією "ЛДНР".

За пропозицію щодо запровадження обмежень (проєкт постанови №7064) проголосували 322 українські нардепи, повідомляється на сайті ВР.

У списку осіб, проти яких пропонують запровадити обмеження, 351 людина. Серед них, зокрема, Олександр Бородай, Микола Валуєв, Геннадій Зюганов, Петро Толстой, фігуристка Ірина Родніна і шахматист Анатолій Карпов.

Серед обмежень, які можуть бути запроваджені проти цих осіб:

блокування активів,

обмеження торговельних операцій,

обмеження чи припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань,

анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами,

обмеження чи припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж,

припинення дії торговельних угод, спільних проектів і промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

скасування віз та заборона в’їзду на територію України тощо.

Санкції проти РФ за визнання "ЛДНР"

Нагадаємо, у вівторок, 22 лютого, Велика Британія запровадила санкції проти Росії за визнання "ЛДНР". Держава заморожує активи та вводить додаткові обмеження проти низки російських банків.

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Також ЄС ввів санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб. Під обмеження також потрапив 351 депутат Держдуми РФ, які голосували за "незалежність" "ЛДНР". Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після прийняття такого рішення заявив: "Більше ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе".

Крім цього, президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкції проти Росії.

У середу, 23 лютого, стало відомо, що ще три країни запроваджують санкції проти РФ – Канада, Японія та Австралія. Обмеження вдарять по економіці РФ. Низка санкцій стосуватиметься окремих росіян, зокрема, членів російського Радбезу.

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