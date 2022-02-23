"У нас свої інтереси": Ердоган заявив, що не збирається вводити санкції проти РФ

Ердоган заявив, що не збирається вводити санкції проти РФ / Reuters

Туреччина співпрацює як з Україною, так і з Росією, і не збирається обирати одну з них. Тому вона не вводитиме санкції і не припинятиме відносини з РФ, не дивлячись на агресію Росії проти України та визнання "ЛДНР".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише Daily Sabah.

"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Так само з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси щодо цього", – наголосив Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина хоче вирішити усі питання без шкоди для відносин. Тому, за словами Ердогана, потрібно ретельно розрахувати усі плюси і мінуси дій, які потрібно вжити щодо Росії.

Турецький президент додав, що офіційні особи його держави зараз перебувають на зв’язку з російськими колегами й обговорюють організацію зустрічі.

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Санкції проти РФ за визнання "ЛДНР"

Нагадаємо, у вівторок, 22 лютого, Велика Британія запровадила санкції проти Росії за визнання "ЛДНР". Держава заморожує активи та вводить додаткові обмеження проти низки російських банків.

Також Євросоюз ввів санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб, а також проти 351 депутата Держдуми РФ, які голосували за "незалежність" "ЛДНР".

Крім цього, президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкції проти Росії.

У середу, 23 лютого, стало відомо, що ще три країни запроваджують санкції проти РФ – Канада, Японія та Австралія. Обмеження вдарять по економіці РФ. Низка санкцій стосуватиметься окремих росіян, зокрема, членів російського Радбезу.

Також Верховна Рада України рекомендувала РНБО запровадити санкції проти російських посадовців, які голосували за визнання Росією "ЛДНР". У списку претендентів на санкції 351 особа – це депутати Держдуми та Ради безпеки РФ.

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