ЄС оголосив санкції проти РФ за визнання "незалежності" "ЛДНР"

Санкції проти Росії вже оголошені / gettyimages

Напередодні, 22 лютого, Європейський Союз прийняв рішення про введення санкцій проти Росії за те, що вона визнала "незалежність" "ЛНР " і"ДНР". Сьогодні 23 лютого, ЄС оголосив про їх введення.

Зокрема, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що санкції ЄС щодо Росії включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку і сервісів.

Обмеження стосуються 27 фізичних і юридичних осіб. крім них, під санкції потрапив 351 депутат Держдуми РФ, який підтримав "незалежність" "ЛДНР".

Також введені британцями обмеження торкнулися 5 російських банків і підприємців Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга.

Які обмеження введені:

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замороження активів людей, організацій і компаній, які потраплять до списку санкцій ЄС,

заборона в'їзду в Євросоюз,

заборона ведення бізнесу з людьми, яких торкнуться санкції.

Визнання Росією незалежності "ЛДНР"

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" і " ЛНР " на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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