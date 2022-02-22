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"Катастрофічні" санкції США: Байден заборонив громадянам США інвестувати в "ЛДНР"

22 лютого 2022, 01:25

У Білому домі пообіцяли розповісти про додаткову низку рішень, які будуть введені через "визнання" Росією "ЛДНР".

Джо Байден
Джо Байден незабаром пояснить про нові санкції проти РФ / Reuters

Президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про введення санкцій проти всіх причетних до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР", інформує пресслужба Білого дому

"Ми очікували такого рішення з боку Росії і готові негайно реагувати. Президент Байден незабаром оприлюднить указ, що забороняє будь-які фінансові, інвестиційні та торговельні операції громадян США з території так званих "ЛНР" і "ДНР" або з їх представниками. Цей указ також надасть повноваження вводити санкції проти будь-якої особи, щодо якої буде встановлено факт здійснення будь - якої діяльності на території, контрольованій цими формуваннями", - зазначили в Білому домі.

Також у Білому домі пообіцяли розповісти про додаткову низку рішень, які будуть введені через "визнання" Росією "ЛДНР".

Додаткові деталі щодо введених санкцій передадуть посадовим особам Державного департаменту та Міністерству фінансів після підписання президентом Байденом.

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною і не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно з союзниками і партнерами запланували ввести проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

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Перетин кордону з Україною "хоча б одним російським солдатом" означатиме вторгнення

Ентоні Блінкен повідомляв про те, що перетин державного кордону з Україною хоча б одним російським солдатом означатиме вторгнення.

"Будуть великі наслідки, якщо Росія вторгнеться в Україну. Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми будемо мати справу з дійсно серйозною проблемою. Тому що це буде очевидною атакою проти України. Будь-то один солдат або тисяча", - заявив він в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що " вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР"і " ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.

Раніше у Байдена заявляли, що перетин державного кордону з Україною "хоча б одним російським солдатом" означатиме вторгнення.

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