Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

Анна Ярославська
19 січня 2026, 12:47
273
Європа та США на межі розриву через плани Трампа щодо Гренландії.
Трамп, лідери Європи
Погрози Трампа щодо Гренландії підштовхують Європу до розриву з Америкою - Politico / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головні тези:

  • Спроби Трампа встановити контроль над Гренландією різко загострили відносини США і Європи
  • На тлі кризи Європа активніше розвиває формат "Коаліції бажаючих"
  • Цей формат може перерости у військовий альянс, альтернативний НАТО

На тлі спроб Дональда Трампа приєднати Гренландію до США, відносини між Європою і Штатами погіршуються. Високопоставлені європейські чиновники все частіше вважають, що пора подивитися правді в очі: Америка Трампа більше не є надійним торговим партнером, а тим більше надійним союзником у сфері безпеки, і потрібно терміново дивитися в майбутнє.

Як пише Politico, для багатьох європейських урядів, включаючи найдавніших і лояльних союзників Америки, загроза Трампа запровадити каральні мита проти будь-кого, хто спробує перешкодити йому захопити Гренландію, стала останньою краплею - "вони вважають, що тепер розлучення неминуче".

відео дня

У приватних розмовах стурбовані європейські чиновники називають поспішне рішення Трампа анексувати суверенну данську територію "божевіллям" і "маренням".

"Я думаю, це сприймається як крок, що зайшов занадто далеко. Європу критикують за слабкість перед Трампом. У цьому є частка правди, але є і червоні лінії", — сказав один європейський дипломат на умовах анонімності.

Новий військовий союз як альтернатива НАТО

Водночас європейські партнери навчилися працювати у форматі "Коаліції бажаючих" — форматі, що функціонує без Дональда Трампа. Видання Politico припускає, що цей формат може призвести до створення нового військового союзу, до якого увійде і Україна.

"Якщо Сполучені Штати не змінять підхід докорінно, цей процес, ймовірно, завершиться радикальною перебудовою Заходу, яка порушить глобальний баланс сил", — йдеться в матеріалі.

Серед можливих наслідків називають як економічні проблеми для Європи і США, так і проблеми безпеки, адже Європа поки не готова захистити себе сама, без допомоги Вашингтона.

Зате Штати зазнають втрат у питанні контролю в Африці та на Близькому Сході, адже втратять доступ до мережі баз і аеродромів у Європі.

Politico зазначає, що дипломати і чиновники в Європі почали розмірковувати над тим, що може означати довгострокове погіршення відносин з США. Багато з них вважають, що це матиме болючий ефект, а також може покласти кінець НАТО в його нинішньому вигляді.

Водночас під час другого терміну Дональда Трампа низка європейських держав, які не входять до Євросоюзу, напрацювали новий ефективний формат співпраці — "коаліція бажаючих", яка створена для підтримки України.

Радники з національної безпеки з 35 урядів регулярно контактують, часто проводять зустрічі в онлайн-форматі та бачаться особисто. Також вони ефективно взаємодіють за допомогою менш формальних текстових повідомлень.

Крім того, лідери європейських держав також використовують формат спілкування в одному груповому чаті для комунікації. Зокрема, в ньому є прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зокрема, в цьому чаті щоразу обговорюють дії Трампа. Це дозволяє швидко координувати дії. Навіть прем'єр Стармер, який зазвичай обирає обережні заяви, назвав погрозу Трампа щодо тарифів "помилкою".

Чи буде в новому альянсі Україна

"Коаліція бажаючих" спочатку була присвячена Україні. Але вона зміцнила зв'язки між деякими ключовими людьми в європейських столицях. Це дозволило їм налагодити співпрацю. Вони можуть легко зв'язатися і відправляти текстові повідомлення один одному", — розповів один з дипломатів.

Цей формат потенційно може стати основою для нового альянсу безпеки в епоху, коли США більше не забезпечують гідну підтримку НАТО і європейську безпеку. Нова співпраця не виключатиме співпрацю з Америкою, але і не сприйматиме її як належне.

У текстових чатах з лідерами "Коаліції бажаючих" також є Володимир Зеленський, що дає можливість розглядати військовий союз з Україною. Лідери відзначають, що Україна є найбільш мілітаризованою країною серед представлених, має величезну армію, високорозвинену індустрію виробництва безпілотників і реальний досвід сучасної війни.

Такий союз може бути альтернативою НАТО для України. А якщо до союзу, крім України, увійдуть Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія, то потенційна збройна міць військового союзу "Коаліції бажаючих" буде величезною. Також до неї входитимуть як ядерні, так і неядерні держави.

Тиждень тому європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував створити постійну армію ЄС чисельністю 100 000 осіб і відродив ідею Європейської ради безпеки з приблизно 12 членів, до якої також увійде Велика Британія.

Існує широка згода щодо того, що ці переговори щодо нової європейської архітектури безпеки повинні відбутися якомога швидше.

Лідери ЄС зустрінуться особисто на екстреному саміті в найближчі дні, щоб обговорити відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії, хоча обговорення може вийти за межі цього. Зокрема, зустріч між європейською та американською сторонами може відбутися, коли Трамп відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі.

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив Данію в тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи та стратегічними інтересами США.

"Гренландія необхідна для національної безпеки США. Ми будуємо "Золотий купол" (систему протиракетної оборони – ред.). Президент Трамп діє стратегічно. Він дивиться не на цей або наступний рік, а на те, що може статися в битві за Арктику. Ми не збираємося віддавати на аутсорсинг нашу національну безпеку іншим країнам", – пояснив Бессент.

Раніше прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico
Гренландія / Інфографіка: Главред ​

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини США Дональд Трамп Гренландія новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:21Світ
Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:47Світ
РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:05Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Последние новости

13:34

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

13:21

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:06

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

12:55

"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

12:54

Віник може притягнути проблеми: де його не можна тримати і як правильно викинути

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
12:47

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:08

Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

12:05

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:01

"Сором": Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем

Реклама
11:59

Чому 20 січня не можна піднімати дрібні речі з підлоги: яке церковне свято

11:55

Може запускатись з літаків: в ГУР розповіли про новий небезпечний дрон РФ

11:51

Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох ключових міст: свіжі карти DeepState

11:35

68-річна Ірина Дерюгіна заговорила про третій шлюб: "Я сказала"

11:05

Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

10:55

По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішимиВидео

10:41

Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки

10:35

У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

10:28

Собака розбудив господиню о 4:30 ранку: зрозумівши причину, вона не повірила своїм очам

10:10

Відключення світла в Україні - графіки на 19 січня (оновлюється)

10:08

Путіністку Доліну примусово виселяють: зібралися пристави і поліція

Реклама
10:02

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочерговоФото

09:54

"Ти - бродяга": Тіна Кароль потрапила в гучний публічний скандал

09:46

Гренландія - відмичка до розпаду НАТОмнение

09:34

Історія, що вразила світ: телеканал 2+2 покаже воєнну драму "Живий" про подвиг спецпризначенця ГУР

09:29

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по УкраїніФото

09:19

РФ завдала удару по Дніпру та Запоріжжю: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуруФотоВидео

09:00

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

08:53

Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 січня (оновлюється)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Гороскоп на завтра 20 січня: Терезам - зрив планів, Левам - сварка

07:37

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуруФото

07:16

"Слабкість" Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію

06:41

Провал у комунікації: у Києві де-факто скасували комендантську годинумнение

05:55

"За любов": Королева перестала приховувати почуття до Ніколаєва через 25 років

04:41

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

03:34

Що означає слово "хот-дог" і до чого там такси: поставлено крапку в питанніВидео

02:55

Паніка через "секрети NASA": чи правда, що на Землю чекає відключення гравітації

02:19

Як розпізнати заздрість за секунди: експерти розкрили ключові ознаки

02:06

Не лише Покровськ: у Генштабі розповіли, де ворог намагався прорвати оборону

Реклама
01:30

Часу даремно не гаяв: ексчоловік Ніколь Кідман з'їхався з коханкою

01:09

Авторитет Путіна посипався: WP пояснило, що остаточно підірвало імідж диктатора

01:00

Світло на Львівщині вимикатимуть по 2-4 рази на добу: графіки на 19 січня

00:08

Більше клопоту, ніж вигоди: які речі в секонд-хенді краще обійти стороною

18 января, воскресенье
23:41

Переможець "Голосу країни" опинився в лікарні - що сталося

23:34

Як Трамп перевставновлює "операційну систему" планетимнение

23:22

Понад 16 годин без електроенергії: українцям назвали нові графіки відключень

23:07

Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

22:53

Умєров розкрив перші подробиці переговорів у США: про що домовилися

22:45

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січняФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти