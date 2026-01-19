'Слабкість' Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію

У Трампа назвали Гренландію ключовою для національної безпеки США і заявили, що контроль над островом може запобігти війні.

Скотт Бессент пояснив бажання США отримати Гренландію / Колаж: Главред, фото: Фото: x.com/KatieMiller, скріншот

Головні тези Бессента:

Гренландія важлива для нацбезпеки США і майбутнього протистояння в Арктиці

Американські президенти розглядали купівлю острова понад 100 років

Бессент пов'язав позицію США з будівництвом системи ПРО "Золотий купол"

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи та стратегічними інтересами США.

"Ми – найсильніша країна в світі. Європейці демонструють слабкість. США демонструють силу", – сказав Бессент в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.

Він нагадав, що "американські президенти хотіли придбати Гренландію більше століття".

"Гренландія необхідна для національної безпеки США. Ми будуємо "Золотий купол" (систему протиракетної оборони – ред.). Президент Трамп діє стратегічно. Він дивиться не на цей або наступний рік, а на те, що може статися в битві за Арктику. Ми не збираємося віддавати на аутсорсинг нашу національну безпеку іншим країнам", - пояснив Бессент.

Він упевнений, що США повинні діяти на випередження, дотримуючись принципу "мир через силу". За його словами, боротьба за Арктику є реальною загрозою в майбутньому, і якщо Гренландія стане частиною США зараз, це допоможе уникнути майбутньої війни.

Міністр також розкритикував європейських партнерів за недалекоглядність у відносинах з Росією, провівши паралелі з ситуацією в Україні.

"Під час своєї першої каденції президент Трамп говорив європейцям: не будуйте "Північний потік-2", не покладайтеся на російську нафту. І вгадайте що? Що фінансує зусилля Росії проти України? Європейські закупівлі російської нафти. Тому Америка повинна мати контроль тут (над Гренландією – ред.)", - додав він.

Чи готові США силою захопити Гренландію

Бессент ухилився від прямої заперечення у відповіді на питання журналістки про те, чи розглядає Вашингтон можливість силового захоплення острова, як це зробила Росія з Кримом.

Міністр зазначив, що не обговорював це питання з президентом, але висловив упевненість, що "європейці зрозуміють", що перехід Гренландії під контроль США є найкращим варіантом для них.

Бессент також відкинув побоювання, що такі дії зруйнують НАТО. Він запевнив, що США залишаться в Альянсі, проте Трамп не бажає, щоб Америку "втягнули в чужу війну" через нездатність союзників гарантувати безпеку в регіоні.

Як Трамп буде діяти щодо Гренландії: думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред з посиланням на The Economist, Європа розробляє три сценарії захисту Гренландії. Союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборони.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" і не буде належати Вашингтону і управлятися ним.

Трамп різко відреагував на заяву Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

