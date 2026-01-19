Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Слабкість" Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію

Анна Ярославська
19 січня 2026, 07:16
271
У Трампа назвали Гренландію ключовою для національної безпеки США і заявили, що контроль над островом може запобігти війні.
Скотт Бессент, Гренландія
Скотт Бессент пояснив бажання США отримати Гренландію / Колаж: Главред, фото: Фото: x.com/KatieMiller, скріншот

Головні тези Бессента:

  • Гренландія важлива для нацбезпеки США і майбутнього протистояння в Арктиці
  • Американські президенти розглядали купівлю острова понад 100 років
  • Бессент пов'язав позицію США з будівництвом системи ПРО "Золотий купол"

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи та стратегічними інтересами США.

"Ми – найсильніша країна в світі. Європейці демонструють слабкість. США демонструють силу", – сказав Бессент в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.

відео дня

Він нагадав, що "американські президенти хотіли придбати Гренландію більше століття".

"Гренландія необхідна для національної безпеки США. Ми будуємо "Золотий купол" (систему протиракетної оборони – ред.). Президент Трамп діє стратегічно. Він дивиться не на цей або наступний рік, а на те, що може статися в битві за Арктику. Ми не збираємося віддавати на аутсорсинг нашу національну безпеку іншим країнам", - пояснив Бессент.

Він упевнений, що США повинні діяти на випередження, дотримуючись принципу "мир через силу". За його словами, боротьба за Арктику є реальною загрозою в майбутньому, і якщо Гренландія стане частиною США зараз, це допоможе уникнути майбутньої війни.

Міністр також розкритикував європейських партнерів за недалекоглядність у відносинах з Росією, провівши паралелі з ситуацією в Україні.

"Під час своєї першої каденції президент Трамп говорив європейцям: не будуйте "Північний потік-2", не покладайтеся на російську нафту. І вгадайте що? Що фінансує зусилля Росії проти України? Європейські закупівлі російської нафти. Тому Америка повинна мати контроль тут (над Гренландією – ред.)", - додав він.

Чи готові США силою захопити Гренландію

Бессент ухилився від прямої заперечення у відповіді на питання журналістки про те, чи розглядає Вашингтон можливість силового захоплення острова, як це зробила Росія з Кримом.

Міністр зазначив, що не обговорював це питання з президентом, але висловив упевненість, що "європейці зрозуміють", що перехід Гренландії під контроль США є найкращим варіантом для них.

Бессент також відкинув побоювання, що такі дії зруйнують НАТО. Він запевнив, що США залишаться в Альянсі, проте Трамп не бажає, щоб Америку "втягнули в чужу війну" через нездатність союзників гарантувати безпеку в регіоні.

'Слабкість' Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію
​Гренландія / Інфографіка: Главред ​

Як Трамп буде діяти щодо Гренландії: думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред з посиланням на The Economist, Європа розробляє три сценарії захисту Гренландії. Союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборони.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" і не буде належати Вашингтону і управлятися ним.

Трамп різко відреагував на заяву Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Гренландія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

10:35Україна
Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочергово

10:02Енергетика
РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

09:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:41

Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки

10:35

У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

10:28

Собака розбудив господиню о 4:30 ранку: зрозумівши причину, вона не повірила своїм очам

10:10

Відключення світла в Україні - графіки на 19 січня (оновлюється)

10:08

Путіністку Доліну примусово виселяють: зібралися пристави і поліція

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
10:02

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочерговоФото

09:54

"Ти - бродяга": Тіна Кароль потрапила в гучний публічний скандал

09:46

Гренландія - відмичка до розпаду НАТОПогляд

09:34

Історія, що вразила світ: телеканал 2+2 покаже воєнну драму "Живий" про подвиг спецпризначенця ГУР

Реклама
09:29

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по УкраїніФото

09:19

РФ завдала удару по Дніпру та Запоріжжю: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуруФотоВідео

09:00

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

08:53

Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 січня (оновлюється)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Гороскоп на завтра 20 січня: Терезам - зрив планів, Левам - сварка

07:37

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуруФото

07:16

"Слабкість" Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію

06:41

Провал у комунікації: у Києві де-факто скасували комендантську годинуПогляд

05:55

"За любов": Королева перестала приховувати почуття до Ніколаєва через 25 років

Реклама
04:41

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

03:34

Що означає слово "хот-дог" і до чого там такси: поставлено крапку в питанніВідео

02:55

Паніка через "секрети NASA": чи правда, що на Землю чекає відключення гравітації

02:19

Як розпізнати заздрість за секунди: експерти розкрили ключові ознаки

02:06

Не лише Покровськ: у Генштабі розповіли, де ворог намагався прорвати оборону

01:30

Часу даремно не гаяв: ексчоловік Ніколь Кідман з'їхався з коханкою

01:09

Авторитет Путіна посипався: WP пояснило, що остаточно підірвало імідж диктатора

01:00

Світло на Львівщині вимикатимуть по 2-4 рази на добу: графіки на 19 січня

00:08

Більше клопоту, ніж вигоди: які речі в секонд-хенді краще обійти стороною

18 січня, неділя
23:41

Переможець "Голосу країни" опинився в лікарні - що сталося

23:34

Як Трамп перевставновлює "операційну систему" планетиПогляд

23:22

Понад 16 годин без електроенергії: українцям назвали нові графіки відключень

23:07

Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

22:53

Умєров розкрив перші подробиці переговорів у США: про що домовилися

22:45

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січняФото

22:19

Кавказ стане "підгоряти": з'явився прогноз, що може "підпалити" ЧечнюВідео

22:08

До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня

21:59

Ситуація непроста: Зеленський розповів про хід відновлення тепла в столиці

21:23

РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

21:20

Пральна машина як нова за копійки: простий трюк з оцтом змінює всеВідео

Реклама
20:39

Як розрахувати терміни посіву перцю на розсаду: простий покроковий методВідео

20:26

У Києві десятки будинків без опалення: озвучено найгірший сценарій з переселеннямВідео

20:24

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

19:52

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

19:34

Собака здивував несподіваною реакцією на відчинені двері й став "зіркою" в Мережі

19:22

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:15

Справжня зима тільки починається: якою буде погода у Дніпрі цього тижня

18:51

Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

18:32

Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти