Повітря прогріється до +13 градусів: в Україну йде сонячна та тепла погода

Синоптик говорить, що показники температури виявляться вищими за норму.

Прогноз погоди в Україні на 7 та 8 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на вихідних

В яких регіонах України буде найтепліше

Погода в Україні на вихідних, 7 та 8 березня, матиме весняний характер. Опадів не передбачається, а небо буде малохмарним. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, під впливом малорухомого антициклону, який розкинеться на більшу частину Східної Європи, на території України пануватиме стійка, суха та відносно тепла повітряна маса.

Він додав, що на тлі слабкого вітру, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+10 градусів, а на крайньому заході до +11…+13 градусів.

"Таким чином, середньодобові показники температури виявляться вищими за норму приблизно на 2 – 5 градусів", - йдеться у повідомленні.

Рух антициклону / фото: meteoprog

Погода в Україні 7 березня

У суботу в західних регіонах України очікується малохмарна та суха погода під впливом антициклону. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 градуси, вдень +8…+13 градусів.

У північній частині країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі очікується в межах -4…+1 градус, вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів.

У центральних областях під впливом антициклону переважатиме спокійна та стійка погода, без опадів. Температура вночі коливатиметься в діапазоні -4…+1 градус, вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові в умовах високого атмосферного тиску опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 градуси, вдень +5…+10 градусів.

У східних областях передбачається антициклональний погодний характер. Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -1...-6 градусів, вдень +1...+6 градусів.

Погода 7 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 8 березня

У неділю на заході України продовжиться період теплої антициклональної погоди. Опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями очікується слабкий туман. Температура повітря в нічний час очікується -2...+3 градуси, вдень +8...+13 градусів.

У північній частині країни передбачається малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -4...+1 градус, вдень +3...+8 градусів.

У центральних областях очікується антициклональний характер погоди. Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -4...+1 градус, вдень +5...+10 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові збережеться період теплої антициклональної погоди. Опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3 градуси, вдень +7…+12 градусів.

У східній частині України на тлі малохмарного неба опадів не прогнозується. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

Погода 8 березня / фото: meteoprog

З якої погоди розпочнеться наступний тиждень

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, найближчі синоптичні перспективи досить приємні та комфортні, весняні.

За її словами, українці можуть чекати на сонячні дні із приємними показниками температури.

"І така тенденція, в принципі, зберігається і на початок наступного тижня, переважання поля підвищеного атмосферного тиску, тому в основному без опадів. Сильних коливань температури, не очікуємо", - додала вона.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики попередили українців про ризик масштабних підтоплень. Через весняну повінь на річках України очікується підйом рівнів води.

Погода у Дніпрі на вихідних буде різноплановою. У суботу істотних опадів не прогнозують, проте сонце так і не з’явиться через щільну хмарність. Водночас неділя стане найтеплішим днем тижня. Після прохолодної ночі (близько 0°C) ранок буде ясним і сонячним.

Полтавщина перебуватиме під впливом тилової частини циклону. Тому в області очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу, місцями з дощем.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

