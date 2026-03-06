Окупанти вивезли з Сумщини цивільних українців: ЗМІ дізналися, де вони зараз

Окупанти переселили українців, які відмовилися від евакуації.

Окупанти вже не вперше вивозять цивільних з Сумської області / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/BiletskyAndriy

Головне:

Жителів Сопича росіяни вивезли на територію РФ

Напередодні викрадення місцеві мешканці відмовилися від евакуації

Російські пропагандисти вже показали викрадених українців

Окупаційна армія країни-агресорки Росії вивезла з села Сопич Есманської громади Сумської області 19 місцевих жителів, які напередодні відмовилися від евакуації.

Як повідомляє Кордон.Медіа, про вивезення українських громадян стало відомо після того, як російські пропагандисти показали на телебаченні інтерв'ю з мешканцями Сумщини.

Про те, що на відео були справді жителі Сопича виданню підтвердили власні джерела. За останньою інформацією, українці тепер перебувають у поселенні у Брянській області.

"Із ними був втрачений зв’язок, напередодні нам підтвердив це голова громади Сергій Мінаков. Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19-теро, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації", - йдеться у повідомленні.

Напередодні викрадення українських громадян ворожі війська ще з грудня намагалися інфільтруватися як і в Сопич, так і в сусідні села цієї ж громади. Але в інших населених пунктах люди давно вже не жили, на відмінну від Сопича.

ЗМІ повідомили кого та куди вивезли росіяни / фото: скріншот

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував викрадення росіянами українців. Він зазначив, що вже звернувся до російської уповноваженої з прав людини.

"Такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права — примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни. Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне — забезпечити їхнє швидке повернення додому. Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян", - додав він.

Якої мети намагається досягнути армія РФ на Сумщині

Главред писав, що за словами речника Об'єднаних сил, підполковника Віктора Трегубова, на кордоні Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються перевірити стійкість оборони українських військових, прагнучи сформувати контрольовану зону вздовж державного кордону.

На кордоні триває "акуратна пальпація", прощупування лінії оборони на предмет слабких місць. Окупанти не відмовляються від намірів створити "зону контролю" вздовж лінії кордону.

Вивезення окупантами українців з прикордоння Сумщини - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці грудня 2025 року окупаційна армія примусово вивезла понад 50 цивільних громадян з села Грабовське на Сумщині. У населеному пункті мешкали люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що російські війська захопили 52 цивільних, серед них діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія нічим не відрізняється від терористів ІДІЛ після примусового вивезення 50 цивільних з Грабовського на Сумщині до РФ.

Кордон.Медіа - незалежне онлайн-медіа Сумщини, яке працює над висвітленням подій в області, зокрема і на прикордонних територіях.

