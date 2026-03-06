'Мені страшно': Маша Машкова різко висловилася про Трампа

Російська актриса Маша Машкова зізналася, що їй страшно жити в США.

Маша Машкова звернулася до шанувальників / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Машкова

Російська актриса Маша Машкова, яка раніше засудила вторгнення РФ в Україну і виїхала жити до США, зробила різку заяву.

Відповідним відео актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Актриса каже, що вирішила поговорити зі своїми фоловерами "не текстом, а обличчям". "Тому що за текстом можна сховатися, а сховати обличчя - складніше", - каже Машкова.

Маша Машкова звернулася до шанувальників / Фото Instagram/masha_mashkova_official

За її словами, починаючи з 28 лютого цього року їй дуже страшно і дуже погано. "Мабуть, в такому стані я була востаннє, до речі, теж у лютому 22-го року (коли РФ напала на Україну - ред.). Я ненавиджу війни, я ненавиджу диктаторів, будь то Мадуро, Хамені, Путін", - каже актриса.

Маша Машкова звернулась до фоловерів / Скриншот Instagram/masha_mashkova_official

Вона також пройшлася і по нинішньому президенту Дональду Трампу. "Я не розумію, що зараз робить президент тієї країни, в якій я зараз живу, Дональд Трамп. Чи рятує він світ від лиходіїв, чи сам, будучи лиходієм, конкурує з ними, через гроші, через нафту. Якщо чесно, я взагалі більше нічого не розумію", - додає вона.

Машкова зараз перебуває з європейськими гастролями зі спектаклем, в якому грає головну роль. "У 22 роки від втрати сенсу і бажання жити мене врятували мої дочки, мій чоловік, моя мама, хороший психоаналітик і вистава, куди почали приходити глядачі і з'ясувалося, що я їм дуже потрібна. А вони - потрібні мені", - розповіла Машкова.

Про особу: Маша Машкова Маша Машкова — російська актриса театру і кіно. Виступила проти вторгнення Росії в Україну, про що заявила в ефірі CNN. 22 березня 2022 року телеканал РБК повідомив, що "актриса Марія Машкова, яка живе в США, назвала те, що відбувається в Україні, немислимим", а "її батько Володимир Машков, який підтримує російську спецоперацію, закликав дочку "бути хорошою росіянкою" і "попросити вибачення за зраду"".

