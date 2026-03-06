Рус
Путін звернувся до зрадниці України Олени Яковлєвої — деталі

Христина Трохимчук
6 березня 2026, 11:33
Російський диктатор виявив особливу прихильність до актриси.
Олена Яковлєва отримала привітання від Путіна
Олена Яковлєва отримала привітання від Путіна / колаж: Главред, скрін з відео

Російський диктатор Володимир Путін вирішив виявити особливу прихильність до актриси родом з України Олени Яковлєвої. Про це стало відомо з сайту Кремля.

Олена Яковлєва, яка народилася в Житомирській області, активно підтримує терористичну політику Кремля. За заслуги перед новою батьківщиною Путін вирішив особливо відзначити актрису і привітав її з 65-річним ювілеєм. Диктатор розсипався в компліментах актрисі і згадав її заслуги перед російською культурою.

"Шановна Олена Олексіївна! Вітаю вас з ювілейним днем народження. Ви належите до блискучої плеяди талановитих, творчо затребуваних актрис, які підкуповують своєю чарівністю, щирістю, захопленістю обраною справою. Ці чудові якості допомагають вам досягати успіху в улюбленій професії, радувати шанувальників театру і кіно яскравими, незабутніми роботами. Бажаю вам здоров'я і невичерпного натхнення", - повідомляє сайт Кремля.

Володимир Путін
Володимир Путін звернувся до Олени Яковлєвої / Скріншот YouTube

Олена Яковлєва про війну РФ з Україною

Актриса, відома завдяки стрічці "Интердевочка" і детективному серіалу "Каменская", підтримувала російську пропаганду і політику Кремля щодо України. Незважаючи на те, що сім'я Яковлєвої залишалася в Харкові, вона відвідувала окупований Крим, за що отримала заборону на в'їзд в Україну. Пізніше Олена почала публічно звинувачувати українську владу в тому, що вони не пускають її попрощатися з померлими батьками — батько зрадниці пішов з життя вже після початку повномасштабного вторгнення.

Олена Яковлєва — радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народилася в Новоград-Волинську Житомирської області. Артистка є народною і заслуженою артисткою РФ, а також кавалером ордена Пошани і лауреатом премій "Ніка", "ТЕФІ", "Золотий орел" і Державної премії РФ. Незважаючи на своє українське походження, Яковлєва публічно підтримує російську агресію проти України, виправдовуючи дії Кремля, за що була внесена до санкційних списків.

