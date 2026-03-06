План Путіна для Угорщини: як Кремль хоче допомогти Орбану перемогти на виборах - ЗМІ

Росія готує масштабну кампанію впливу та відправить "експертів з маніпуляцій" до Будапешта.

Путін хоче утримати Орбана при владі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

РФ хоче втрутитися в парламентські вибори в Угорщині

Мета операції — забезпечити перемогу Орбана та його партії Фідес

Координацію операції доручили Сергію Кирієнку

Глава РФ Володимир Путін доручив групі політтехнологів і військовій розвідці Росії втрутитися в парламентські вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це йдеться в розслідуванні проекту VSquare.

Журналісти-розслідувачі спільно з європейськими службами безпеки з'ясували, що Путін доручив "займатися" Угорщиною першому заступнику глави своєї адміністрації Сергію Кирієнку.

Зазначається, що саме Кирієнко стоїть за кампанією російського втручання в президентські вибори в Молдові 2024 року, коли Росія залучила мережі купівлі голосів, троль-ферми і місцевих активістів, щоб налаштувати громадську думку проти прозахідної президентки Майї Санду.

Кирієнко разом з керівником Головного управління стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Титовим готує і в Угорщині.

Згідно з планом, Росія хоче розмістити російських експертів з маніпулювання соціальними медіа в посольстві РФ у Будапешті. Три людини вже отримали службові та дипломатичні паспорти, що забезпечує їм певну недоторканність.

Сам Кирієнко підтримує зв'язки з деякими організаторами виборчої кампанії партії Орбана "Фідес".

​Віктор Орбан / Інфографіка: Главред ​

На думку журналістів, антиукраїнські наративи прем'єра Орбана лише посилюють прикриття для російських дезінформаційних операцій, які найкраще працюють, коли інформаційна екосистема країни вже до них сприйнятлива.

Зазначимо, парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Про ресурс: VSquare VSquare — це міжнародний журналістський проєкт і мережа журналістів-розслідувачів з країн Центральної та Східної Європи. Проект був заснований у 2017 році групою незалежних журналістів з країн так званої Вишеградської групи — Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Платформа публікує розслідування про політику, корупцію, вплив іноземних держав і безпеку в регіоні. Видавець проекту — польський некомерційний центр розслідувальної журналістики Fundacja Reporterów (Фонд репортерів). До мережі входять розслідувальні редакції: Investigace.cz (Чехія);

Átlátszó і Direkt36 (Угорщина);

Investigative Center of Ján Kuciak (Словаччина);

польський проект Frontstory.pl. Спочатку проект фокусувався на країнах Вишеградської групи, але пізніше розширив співпрацю на країни Балтії, Україну, Білорусь. Проект фінансується за рахунок грантів і пожертв. При цьому редакція заявляє про редакційну незалежність від донорів.

Україна звинувачує Угорщину в захопленні співробітників банку і грошей

Як писав Главред, в Будапешті угорські власті захопили в заручники сімох громадян України та викрали гроші та цінності.

Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками.

В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.

Де знаходяться співробітники Ощадбанку - поки невідомо.

Заяви Віктора Орбана на адресу України

Прем'єр Угорщини висунув Україні ультимативні вимоги, фактично вдавшись до енергетичного тиску. Він пригрозив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії, якщо Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Віктор Орбан заявив про нібито підготовку Україною диверсій проти угорської енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим влада країни запроваджує обмеження поблизу українського кордону і посилює військову присутність біля енергетичних об'єктів.

Орбан також оприлюднив у соцмережі X відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. У ньому він заявив, що впродовж останніх чотирьох років український лідер нібито не сприймає позицію угорської влади та угорського суспільства щодо війни між Росією та Україною.

Чому Орбан робить з України "ворога": думка експерта

Створення Угорщиною образу зовнішнього ворога — це спроба мобілізувати електорат і продемонструвати, що чинна влада "захищає" угорців. Про це заявив Роланд Цебер, громадський діяч, політик, голова Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція".

"Зараз в Угорщині складається безпрецедентна ситуація: партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром випереджає політичну силу Віктора Орбана. Це можна назвати історичним моментом для країни", - сказав він у коментарі Главреду.

Попри підтримку з боку окремих міжнародних партнерів і спроби заручитися додатковою зовнішньою допомогою, зокрема, від США, навряд чи це матиме вирішальний вплив на настрої виборців.

"Ми зі свого боку не зацікавлені в конфронтації та завжди готові шукати спільні точки дотику. Натомість опоненти діють за логікою, яку багато хто пов'язує з кремлівськими підходами до інформаційної політики — створення образу ворога і нагнітання напруженості. Це шкодить двостороннім відносинам, і для відновлення довіри в майбутньому знадобиться час. Однак рано чи пізно ситуацію вдасться врегулювати", - зазначив Цебер.

Про персону: Роланд Цебер Цебер Роланд Іванович - український громадський діяч угорського походження із Закарпаття. Голова Альянсу "Європейська коаліція" - об'єднання, яке згуртовує представників різних нацспільнот України навколо ідеї спільної перемоги та європейського майбутнього. У зв’язку з активною проукраїнською позицією та викриттям корупції в уряді Віктора Орбана Роланду Цеберу офіційно заборонено в’їзд на територію Угорщини. Оточення Віктора Орбана прямо звинувачує Роланда Цебера у співпраці з лідером угорської опозиції Петром Мадяром та у спробах втручання у внутрішні справи Угорщини. Сам Цебер відкидає ці звинувачення. Він послідовно відстоює позицію, що Україна та Угорщина мають бути рівноправними партнерами, а не шукати приводів для конфліктів.

