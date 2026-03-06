Продавці змінили ціни: скільки в Україні коштують квіти перед 8 березня

На тлі підвищеного попиту ціни на найпопулярніші квіти підвищилися.

Як в Україні змінилися ціни на тюльпани перед 8 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

У квіткових магазинах України почався ажіотаж

Тюльпани в Україні перед 8 березня коштують більше 60 гривень за штуку

Напередодні 8 березня у квіткових магазинах по усій Україні почався ажіотаж. Разом із збільшенням асортименту та підвищенням попиту, ростуть і ціни на популярні квіти та букети.

Главред дізнався, як відрізняються ціни на квіти в обласних центрах України та наскільки подорожчали букети тюльпанів.

Скільки коштують квіти у великих містах України

У Києві, за інформацією видання "20 хвилин", найпопулярніші квіти до 8 березня - тюльпани, перед святом коштують приблизно 55-70 гривень. Водночас у Львові ці квіти дорожчі - продають тюльпани у квіткових салонах та онлайн-магазинах приблизно по 60-80 гривень.

У Вінниці та Житомирі ціни на тюльпани приблизно однакові. Один тюльпан у цих містах продають в середньому по 60 гривень.

Дорожче весняні квіти обійдуться мешканцям Полтави. Власниця флористичного бізнесу Валентина Пух розповіла "Суспільному", що цьогоріч тюльпани продають по 69 гривень за штуку.

У Харкові, за даними Новини.LIVE, напередодні 8 березня тюльпани можна купити по 60-85 гривень.

Як зберегти букет на 8 березня свіжим надовго

Главред писав, що щоб квіти подаровані 8 березня зберігали свіжість, одразу після покупки їх треба поставити у воду. Далі, кожні 2-3 дні треба оновлювати зріз стебел – бажано робити це під кутом, щоб квіти краще вбирали воду.

Зрізані квіти не люблять прямих сонячних променів та перепадів температур. Щоб вони довше залишалися свіжими, тримати букет варто у прохолодному місці, подалі від вікон, обігрівачів і кондиціонерів.

8 березня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що при виборі подарунка до 8 березня важливо враховувати інтереси, характер і уподобання жінки. Добре підібраний презент може показати турботу і увагу набагато краще дорогих, але безособових речей.

Раніше Главред зібрав красиві привітання, листівки та короткі побажання, які допоможуть висловити любов, вдячність і повагу мамам, подругам, колегам та всім близьким жінкам 8 березня.

Напередодні стало відомо, що весняні квіти, такі як тюльпани, нарциси, гіацинти та іриси, можна виростити на підвіконні взимку, щоб вони розквітли до свят, наприклад, до 8 Березня.

