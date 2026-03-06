Рус
Економіка протримається трохи довше: експерт сказав, що відтермінує крах РФ

Марія Николишин
6 березня 2026, 12:58
Гончар додав, що в кінцевому підсумку всі доходи РФ підуть на війну.
Що буде з економікою Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви експерта:

  • Стрибок цін на нафту може покращить стан економіки РФ
  • Ймовірно, обвал російської економіки просто відсунеться
  • Наразі всі доходи Росії пожирає війна

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар сказав, чи дозволить нинішній стрибок цін на нафту зупинити падіння економіки країни-агресора Росії.

За його словами, якщо ціни на нафту на рівні 80-85 доларів за барель триматимуться весь другий квартал, то Росія якось проповзе.

Експерт підкреслив, що це покращить стан її економіки, але проблеми не усуне.

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто "ін'єкцією допінгу", а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Гончар також нагадав, що у 2025 році вперше за всю історію Російської Федерації її військові витрати перевищили доходи від експорту нафти і нафтопродуктів.

Він зауважив, що на 2026 рік прогнозувалося, що ця різниця стане ще більшою.

"Тепер за рахунок нинішнього зростання цін на нафту ситуація дещо покращиться, але в кінцевому підсумку все піде на війну. Якщо раніше нафтових доходів Росії вистачало ще на багато чого, то тепер все пожирає війна", - підсумував експерт.

Як війна впливає на економіку РФ

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповідав, що вже всі росіяни відчули на собі руйнівні економічні наслідки війни Росії проти України.

За його словами, продукти за талонами – це те, до чого стрімко котиться Росія.

"В деяких російських регіонах вже лунають пропозиції про застосування таких механізмів щодо продуктів харчування. Так, наприклад, там думають про введення продовольчих карток на певні суми для російських пенсіонерів", - додав він.

Економіка Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, в Росії стрімко погіршується економічна ситуація. До цього насамперед призводять внутрішні фактори, зокрема, істотне підвищення податків. А санкції США та ЄС не лише знижують здатність РФ продовжувати війну, але й руйнують економіку країни.

Видання Вloomberg писало, що за чотири роки повномасштабної війни у країні-агресорці Росії економічна ситуація погіршилась настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

економіка Росії
МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

14:57Політика
Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

14:42Україна
Наші - вдома: з російського полону повернулися сотні військових

Наші - вдома: з російського полону повернулися сотні військових

12:46Україна
