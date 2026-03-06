Наші - вдома: з російського полону повернулися сотні військових

Україна і Росія провели обмін полоненими. В рамках обміну повернулися 300 осіб.

Україна і РФ провели обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Україна та РФ провели обмін полоненими

З російського полону повернули 300 військових

Україна і Росія провели обмін військовополоненими 6 березня. В рамках обміну додому повернулися 300 осіб. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених полонених є двоє цивільних. Загалом було звільнено бійців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України. Серед них рядові, сержанти та офіцери, які потрапили у полон на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках та у Маріуполі.

Більшість полонених були у неволі понад рік, а деякі - з 2022 року.

"Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей", - наголосив президент.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що за да дні додому повернулось 500 українських військових та двоє цивільних.

"Вітаю кожного на рідній землі та бажаю швидкого відновлення — знаю, що наші лікарі, реабілітологи та психологи дбатимуть про це якнайкраще! Певен, що кожен громадянин України нині поділяє радість із рідними та близькими тих, хто вірив і чекав на своїх увесь цей складний час. Працюємо, аби таких радісних емоцій було якомога більше — ще багатьох наших належить повернути додому. Боремося за кожного й кожну!" - наголосив він.

Омбудсман України Дмитро Лубінець зазначив, що найстаршому звільненому виповнилось 60 років, а наймолодшому - 26 років. Він потрапив у полон у 2022 році, коли йому було 22 роки.

"Загалом за вчора та сьогодні додому повернулося 500 оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення — 6922 українці. Це все — результат складної, наполегливої роботи українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням Президента України. Щиро вітаю всіх наших Захисників, які пройшли роки полону, і сьогодні повертаються додому в цей весняний день!" - пише Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за тривалий час обмін військовополоненими. У результаті додому з російської неволі повернулися 157 українських військових, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених опинився військовий Назар Далецький, якого протягом кількох років вважали загиблим. Про його повернення повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Того ж дня стало відомо і про звільнення з полону кримського татарина Руслана Куртмаллаєва, який провів у неволі майже чотири роки. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу та керівник Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

