Рік не підпускав: Мірошниченко поділилася зворушливими кадрами з прийомним сином

Інна Мірошниченко з родиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Українська блогерка, юристка і громадська діячка Інна Мірошниченко поділилася неймовірним відео, на якому вона обіймає свого сина Марселя.

На своїй сторінці в Instagram Мірошниченко показала відео, як вона лежить з Марселем і вони проводять час разом. Хлопчик ніжно обіймає маму і цілує її в носик.

Інна Мірошниченко з сином / Скріншот Instagram/_inna_mi_

"Цілий рік ти до себе не підпускав. Ще рік ти обережно вивчав мову дотиків і любові. Щоб зараз повністю розчинитися в маминих обіймах. Любов зцілює", - написала Інна.

Інна Мірошниченко з сином / Скріншот Instagram/_inna_mi_

На відео видно, які ніжні стосунки між мамою і сином, скільки в них любові.

Про особу: Інна Мірошниченко Інна Мірошниченко - українська юристка і блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію і Марко, і двох прийомних - сина Марселя і дочку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

