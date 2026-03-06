Рус
  Зірки

Рік не підпускав: Мірошниченко поділилася зворушливими кадрами з прийомним сином

Олена Кюпелі
6 березня 2026, 11:37
Інна Мірошниченко розповіла, як за два роки змінився їхній син, "народжений серцем".
Інна Мірошниченко з родиною
Інна Мірошниченко з родиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Коротко:

  • Що розповіла Інна Мірошниченко
  • Як виглядає Марсель

Українська блогерка, юристка і громадська діячка Інна Мірошниченко поділилася неймовірним відео, на якому вона обіймає свого сина Марселя.

На своїй сторінці в Instagram Мірошниченко показала відео, як вона лежить з Марселем і вони проводять час разом. Хлопчик ніжно обіймає маму і цілує її в носик.

відео дня
Інна Мірошниченко з сином
Інна Мірошниченко з сином / Скріншот Instagram/_inna_mi_

"Цілий рік ти до себе не підпускав. Ще рік ти обережно вивчав мову дотиків і любові. Щоб зараз повністю розчинитися в маминих обіймах. Любов зцілює", - написала Інна.

Інна Мірошниченко з сином
Інна Мірошниченко з сином / Скріншот Instagram/_inna_mi_

На відео видно, які ніжні стосунки між мамою і сином, скільки в них любові.

Про особу: Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко - українська юристка і блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію і Марко, і двох прийомних - сина Марселя і дочку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

23:56

"Найкраще, що може зробити": Кацуріна похвалилася подарунком від загадкового чоловіка

23:50

Гавкає як собака та полює на гадюк: чому ця кішка вражає навіть вченихВідео

23:45

У Києві та області 6 березня відключать світло: що потрібно знати про нові графіки

