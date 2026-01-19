Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

За словами президента США, впродовж 20 років Данія нібито нічого не робила з російською загрозою для острова.

Трамп заявив, що час відсунути російську загрозу від Гренландії / Колаж: Главред, фото: pexels.com, ОП

Коротко:

Трамп зробив чергову заяву щодо ситуації з Гренландією

Президент США висунув звинувачення до Данії через російську загрозу

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо ситуації з Гренландією. Зокрема, він звинуватив Данію в тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

Свою заяву президент США опублікував у соцмережі Truth Social. Його заяву процитував Білий Дім в X.

Американський лідер підкреслив, що НАТО нібито протягом 20 років намагалося попередити Данію про те, що країна повинна позбутися російської загрози для Гренландії.

"НАТО говорило Данії 20 років, що "вам треба позбутися загрози з боку Росії для Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого вдіяти з цим. Тож тепер настав час, і це буде зроблено", — написав Трамп.

Плани Трампа щодо Гренландії — що відомо

Як писав Главред, на початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Пізніше прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи і стратегічними інтересами США.

"Гренландія необхідна для національної безпеки США. Ми будуємо "Золотий купол" (систему протиракетної оборони – ред.). Президент Трамп діє стратегічно. Він дивиться не на цей або наступний рік, а на те, що може статися в битві за Арктику. Ми не збираємося віддавати на аутсорсинг нашу національну безпеку іншим країнам", – пояснив Бессент.

Тим часом Європа розробляє три сценарії захисту Гренландії. Союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборони, пише The Economist.

Гренландія / Інфографіка: Главред ​

Навіщо Трампу Гренландія: думка експерта

Український політолог Віктор Небоженко вважає, що насправді весь галас Трампа навколо Гренландії має далекосяжну мету.

"Йому важливо позбутися НАТО і відкрити Путіну шлях до Європи. Європа вже рік відчуває подвійний тиск з боку США та Росії. Мета спільної стратегічної ініціативи Трампа і Путіна — це не Україна, а НАТО", — написав він у Facebook.

За словами Небоженка, США знайшли слабке місце Європи — це тарифи, Гренландія та Україна.

"Захоплення Гренландії, за планом Трампа, з одного боку, закриває Китаю перспективи в Північному морському шляху — рух китайських танкерів 20 днів замість 38. З іншого боку, вимога поступитися США Гренландією має пересварити країни Європи щодо цілей і завдань НАТО. Тоді ЄС буде не до концентрації допомоги Україні. Головна мета Трампа і Путіна – це криза і розпад НАТО, бо НАТО цементує Європу, а не ЄС. Для Путіна криза і ослаблення НАТО – це шлях до Європи", – пояснив політолог.

Про персону: Віктор Небоженко Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія. Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України. У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. З 2003-го — керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

