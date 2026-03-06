Рус
"Я більше не вірю": Олена Тополя висловилася про кохання після розлучення

Христина Трохимчук
6 березня 2026, 13:30
Співачка більше не сподівається на кохання до гробу.
Олена Тополя
Олена Тополя розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Тополя розкрила свої висновки після розлучення
  • Чому вона більше не вірить у вічне кохання

Відома українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно розлучилася з Тарасом Тополею, розповіла про зміни у своєму житті та сприйнятті стосунків. Своїми переживаннями вона поділилася з журналом Viva!.

Артистка, яка прожила в шлюбі 12 років, зробила радикальну заяву — вона більше не вірить у те, що буває єдине кохання на все життя. За словами Тополі, навіть найщиріше почуття рано чи пізно дійде до свого фіналу.

відео дня
Олена Тополя
Олена Тополя - стосунки / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Я більше не вірю в одне велике кохання на все життя. Я вірю в кохання, яке може бути дуже справжнім — і все одно завершитися. Вірю, що кохання — це не тільки почуття, але й щоденне рішення. І що іноді найчесніше рішення — відпустити", — зізналася Олена.

Після розлучення виконавиця присвячує більшу частину свого часу дітям і розвитку своєї кар'єри. Тополя розповіла, що отримані життєві уроки вона намагається передати своїм малюкам. Головний принцип, який вона намагається донести дітям — навіть у коханні можна робити помилки.

Тарас Тополя
Олена Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Що повага до себе — це не егоїзм. Що можна помилятися, кохати невдало, розлучатися — і все одно залишатися гідною людиною", — заявила Олена Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

