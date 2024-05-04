Європа має розуміти, що війська РФ можуть опинитися на польському кордоні - Боррель

Європейці мають розуміти, що диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо доб'ється успіху в Україні, сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель

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Війська РФ можуть бути на польському кордоні, якщо Путін доб'ється успіху в Україні - Боррель / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо доб'ється успіхів у війні проти України і в такому разі війська країни-агресора РФ можуть опинитися на польському кордоні. З такою заявою виступив головний дипломат Євросоюзу Жозепа Борреля в Оксфордському університеті.

"Сьогодні Путін є загрозою екзистенції для всіх нас. Якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Європейці повинні знати про перспективу мати в Києві маріонетковий уряд, як у Білорусі, і російські війська на польському кордоні", - сказав він.

Боррель окремо нагадав студентам, що відвідував Донбас перед початком повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ у січні 2022 року. Тоді Європейський союз категорично відмовлявся постачати зброю Україні.

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Як зазначив європейський дипломат, відповідь ЄС на російське вторгнення була потужною і "об'єднала, щоб забезпечити Україну військовою міццю, необхідною для протистояння".

"Зараз Путін сприймає весь Захід як противника. Він чітко дав це зрозуміти в багатьох своїх виступах. Щодня на російських телестанціях говорять і повторюють: "Захід - весь Захід, глобальний Захід - наш ворог". І вони діють відповідно через дезінформацію, отруюючи наше інформаційне середовище", - додав дипломат.

Відправлення військ союзників в Україну - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але наразі немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс наразі не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки що Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Допомога ЄС для України - останні заяви Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що перші поставки снарядів в Україну за чеською ініціативою мають відбутися наприкінці травня або на початку червня.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку про можливе примирення між Росією та Україною під час літніх Олімпійських ігор у Парижі та про припинення вогню на фронті.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що не вірить у такий формат перемир'я з РФ.

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