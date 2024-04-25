'Європа може померти': Макрон попередив про нові виклики для країн ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон попередив про нові ризики, з якими може зіткнутись Європа в наступному десятилітті і закликав країни ЄС посилюватись.

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Макрон попередив про нові виклики для країн ЄС / Колаж Главред, фото: pixabay, УНІАН

У найближчі роки країни Європи можуть постати перед "великими ризиками", що може призвести до ослаблення Європейського союзу. Таку думку президент Франції Еммануель Макрон висловив під час виступу у Сорбонні, повідомляє BFM-TV.

Він повідомив про "великий ризик" ослаблення Європи через глобальні турбулентності, які можуть відбутися у наступному десятилітті.

"Ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним, тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій", - сказав він.

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Лідер Франції застеріг, що в умовах, коли "правила гри змінилися", Європа може втратити своє місце у світі.

"Наша сьогоднішня Європа смертна і може померти. Воно може померти, і це залежить лише від нашого вибору. Ми повинні побудувати цю стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе", - сказав він.

Він підкреслив необхідність прийняття рішень щодо миру і війни в Європі, а також важливість вибору щодо цифрового розвитку, штучного інтелекту та охорони навколишнього середовища.

Президент Франції висловив стурбованість щодо обставин, у яких опинилася Європа. За його словами, вона оточена великими регіональними державами. Він підкреслив, що цінності європейської "ліберальної демократії" все частіше стають об'єктом критики та оскарження.

Крім того, Макрон висловив необхідність посилення контролю за європейськими кордонами та створення "європейської оборонної ініціативи", яка була б надійною у випадку загрози російських ракетам, включаючи можливе створення європейського протиракетного щита.

"Сильна Європа - це просто: це Європа, яка викликає повагу і забезпечує власну безпеку; це Європа, яка визнає, що у неї є кордони і захищає їх; це Європа, яка бачить ризики, на які вона наражається, і готується до них", - заявив він, закликаючи до "виходу" з форми "стратегічної меншості", - резюмував Макрон.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Допомога ЄС для України - останні заяви Макрона

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що перші поставки снадірв до України за чеською ініціативою мають відбутися наприкінці травня або на початку червня.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку про можливе примирення між Росією та Україною під час літніх Олімпійських ігор у Парижі та про припинення вогню на фронті.

Водночас, президент України Володимир Зеленський зазначив, що не вірить в такий формат перемир'я з РФ.

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