РФ може завдати масованого удару по Україні: в ЗСУ назвали можливі терміни

В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що росіяни намагаються використовувати різні тактики та періодичність завдання масованих ударів по Україні.

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В ЗСУ назвали можливі терміни наступного масованого удару по Україні / Колаж Главред, фото: Арміяinform, скріншот із відео

Російські окупанти можуть завдати комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів до тримання пакету допомоги від США. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі", - розповів він.

Він наголосив, що про даний сценарій попереджають і міжнародні організації на аналітики Інституту вивчення війни.

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"Ми не можемо виключати того, що ворог застосує свої ракети, дрони та інше обладнання для того, щоб тероризувати наше населення", – додав він.

Спікер вказав, що періодику нанесення масованих ударів по Україні з боку РФ складно передбачити. Він зауважив, що росіяни намагаються використовувати різні терміни та різні методи у різний час.

"Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", - констатував Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Удари по території України - удари по критичній інфраструктурі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 квітня, Росія вдарила по українських об'єктах на Черкащині та Херсонщині. За даними керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а шестеро людей отримали поранення.

У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Київ та Одеську область за допомогою ударних дронів. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, завдяки силам та засобам протиповітряної оборони на Київщині всі ворожі цілі були знищені.

22 квітня російські окупанти також атакували Харків. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по телевізійній вишці. На щастя, жертв удалося уникнути, оскільки люди на той момент перебували в укритті.

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