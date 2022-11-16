Українців попередили про сильні перебої в енергопостачанні декілька днів: усі деталі

Українців попередили про сильні перебої в енергопостачанні в найближчі дні/ УНІАН

В Україні у середу, 16 листопада, застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла, проте додатково електроенергію можуть відключати і поза графіками – аварійно.

Ситуація в енергосистемі держави ще більше загострилася після ракетних ударів з боку російських окупантів у вівторок, 15 листопада. Про це повідомили у компанії НЕК "Укренерго".

У компанії закликали українців підготуватися, адже світло можуть вимикати на більш тривалі терміни, ніж зараз.

"Просимо з розумінням ставитися до відключень. Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними", – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади енергетиків працюють цілодобово, щоб усунути пошкодження енергосистеми через російські ракетні удари.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки окупантів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям. Будь ласка, поділіться цією інформацією з тими, хто не користується соцмережами!", – наголосили в "Укренерго".

Тисячі споживачів у семи областях досі без світла

Про ситуацію з відновленням енергопостачання в Україні розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що у багатьох областях відновили електропостачання, проте у семи областях енергетики ще працюють на цим. Тисячі споживачів поки що перебувають без світла.

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У той же час у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що живлення об‘єктів критичної інфраструктури у столиці відновлено.

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"Ситуація зі світлом в найближчі дні буде важкою"

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив в ефірі телемарафону, що українцям варто готуватися до складного періоду. У наступні кілька днів ситуація з електропостачанням буде важкою.

"Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію", – наголосив Кудрицький.

Він зазначив, що "Укренерго" має план реагування на різні ситуації, навіть якщо ситуація складатиметься найгіршим чином. Проте він закликав українців бути готовими до значних перерв в енергопостачанні, а також зробити необхідний запас води, зарядити пристрої і павербанки.

Відключення світла в Україні

Через масовану ракетну атаку на Україну у вівторок, 15 листопада, усі великі міста нашої країни залишилися без світла. В "Укренерго" повідомляли, що станом на 16:50 екстрені відключення електроенергії були введені по всій Україні.

Після масованого ракетного удару по Україні в Офісі президента повідомили, що ситуація в енергосистемі критична. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, найбільше влучень зафіксовано в центрі і на півночі країни.

Раніше в "Укренерго" зазначали, що у центральних областях України в найближчій перспективі не зможуть відмінити стабілізаційні відключення електроенергії. Окупанти завдали удару по унікальному енергетичному обладнанню. Його неможливо швидко відновити, адже потрібно заново виготовляти.

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