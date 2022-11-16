"Економіка РФ ляже за один день": експерт пояснив, як НАТО може відповісти на удар по Польщі

НАТО може відповісти Росії навіть не військовим способом, вважає Олег Жданов / Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що якщо НАТО вирішить відповісти на ракетний удар по Польщі, то російський диктатор Володимир Путін програє все.

"Путін зробив стратегічно дуже мудрий крок. Він поставив НАТО на розтяжку. Путін пішов ва-банк, це ставка на все", - сказав він у коментарі Главреду.

Причому, за словами Жданова, НАТО може відповісти Росії навіть не військовим способом, а, наприклад, санкціями.

"Адже країни-члени НАТО - це ті ж країни Великої сімки, за винятком Японії, вони ж і країни Великої двадцятки. Вони просто запровадять такі санкції, що економіка Росії ляже в один день. Вони можуть обвалити всю фінансову систему Росії одним запровадженням санкції. Їм не треба піднімати літаки, бомбити Москву, Санкт-Петербург, Воронеж тощо. Вони зроблять те, про що ми просили", - припустив експерт.

Також, за словами Жданова, Захід може закрити небо над Україною.

"У будь-якому випадку, для нас цей інцидент не матиме великих наслідків. Тому що гірше нам вже не буде. Адже Путін намагається ескалувати ситуацію, підняти рівень цього конфлікту. Тут вже Путін буде торгуватися з НАТО не за Україну, а за гарний програш НАТО. Він уже не в тому становищі, щоб просити віддати йому Україну і обіцяти розійтися мирно, ні. Він буде обговорювати умови програшу НАТО. Якщо НАТО проковтне, воно піде шляхом розколу, а Путін вдарить ще раз", - додав військовий експерт.

Як повідомляв Главред, Олег Жданов вважає, що ракетний удар по Польщі був навмисним, його мета - підвищення ставок країною-агресором РФ.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети влучили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі та заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація по радіолокаційних слідах ракети була надана НАТО і Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

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