Росія сповільнить обстріли інфраструктури України - ISW

Армія РФ виснажує свої запаси високоточних систем озброєння / Фото УНІАН, pixabay.com

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що країна-агресор Росія буде змушена уповільнити темпи обстрілів критично важливої інфраструктури України.

Як йдеться у звіті ISW, 15 листопада окупанти здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з початку війни та, імовірно, використали значну частину наявних у них систем високоточної зброї.

В цілому, армія РФ виснажує свої запаси високоточних систем озброєння та, найімовірніше, буде зушена уповільнити темпи обстрілів.

Також наголошується, що Кремль підготував масовану ракетну кампанію до того, як президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Великої двадцятки (G20) і представив свою мирну пропозицію.

"Імовірно, Кремль навмисно спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатонаправлена ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки", - пояснили в ISW.

Водночас фахівці вказали, що російське провоєнне співтовариство стверджувало нібито Кремль "помстився" за "русофобські" заяви Зеленського незабаром після його виступу.

Однак, як підкреслили в Інституті вивчення війни, неможливість почати настільки масовану атаку в короткі терміни свідчить про незацікавленість Кремля у створенні передумов для переговорів з Україною.

У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних переговорах та офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.

"Путін не з'явився на саміт, а підписав численні укази про надання почесних найменувань окупованим Росією містам України. А його спікер Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявили, що Росія продовжить "спецвоєнну операцію" в Україні", - підсумували в ISW.

Виступ Зеленського на саміті G20

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Росії.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він і зазначив, що Мінська-3 не буде.

Зеленський також опублікував розширений список умов закінчення війни:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Зазначимо, що протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію. Він подякував їм за те, що вони дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".

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