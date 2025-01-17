"Це було в Радянському Союзі": генерал пояснив, що чекає на ФСБ-шну Росію

Він зазначив, що поки у ФСБ є гроші, є і влада.

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Генерал пояснив, що чекає на ФСБ-шну Росію / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чому російський диктатор відчуває всевладдя і безкарність

Чим усе закінчиться

Путін і ФСБ залишаються при владі в Росії, тому що мають гроші. Вони зараз можуть робити все, що завгодно, але ФСБ загралася.

Про це на чаті в Главреді розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Держави, якими керують спецслужби, нежиттєздатні: вони можуть існувати, але не розвиваються, і в певний момент починається те, що зараз відбувається в Росії - вони починають самі себе з'їдати зсередини", - зазначив експерт.

За його словами, їм потрібна експансія, інакше, коли експансії немає, вони починають працювати всередині, у підсумку починаються внутрішні репресії, тому що постійно треба підгодовувати цього монстра.

"Це було в Радянському Союзі в 1937-1939 роках, але всі ті репресії в підсумку перекинулися і на спецслужби. Якщо вони цього не розуміють, значить, погано знають історію", - пояснив Ягун.

Також він зазначив, що поки у ФСБ є гроші, є і влада.

"Єдина противага спецслужбам - це армія. У Росії цю армію зараз вирощують досить активно. Коли Сталін помер, армія показала зуби: представників спецслужб розстрілювали саме армійські генерали на чолі з Жуковим. Чому Жукова і "зупинили", бо побоялися, що він візьме перші ролі. Так ось, Путін зіграв на випередження і почав знищувати генералів, побоюючись, що вони можуть перехопити ініціативу", - підсумував експерт.

Дивіться повне відео чату Віктора Ягуна на Главреді:

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