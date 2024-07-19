В Якутії зник гелікоптер із трьома співробітниками ФСБ на борту

У призначений час пілот не вийшов на зв'язок, на повітряному судні спрацював аварійний радіомаяк.

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До пошуку гелікоптера готуються рятувальники / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ecosociety

У Якутії зник з радарів вертоліт Robinson R44II, на борту якого перебували троє фахівці УФСБ Росії по регіону і один пілот.

Як повідомляє місцеве видання SakhaDay, вертоліт зник в Алданському районі в ніч на 19 липня.

У призначений час пілот не вийшов на зв'язок, на повітряному судні спрацював аварійний радіомаяк.

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"До пошуку гелікоптера готуються рятувальники на бортах "Полярних авіаліній", - повідомляє видання, зазначаючи, що від міста Якутськ до місця спрацьовування аварійного маяка майже 500 км і це важкодоступний район.

Порушено кримінальну справу за фактом зникнення гелікоптера. Куди прямували співробітники УФСБ і з якою метою - не повідомляється.

Що таке ФСБ Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність. ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР. Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю. Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.

Нагадаємо, 10 квітня на території тимчасово окупованого Росією Криму впав військовий вертоліт Ка-27. Зазначається, що перед падінням було чути вибух.

Раніше в Росії впав гелікоптер Мі-8. Це сталося 29 червня в Якутії.

У РФ стверджують, що гелікоптер був задіяний у гасінні масштабних пожеж у тайзі. Він розбився "під час зіткнення із землею".

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