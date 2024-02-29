Є три каталізатора для розвалу РФ: Гудименко назвав найбільш робочий

Потрібно звертати увагу на ті республіки, у яких є зовнішні кордони, вважає Юрій Гудименко.

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Юрій Гудименко оцінив, що може стати каталізатором розпаду РФ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy.hudymenko, ua.depositphotos.com

Молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко оцінив, що може стати каталізатором якщо не для розвалу країни-агресора Росії, то хоча б для акцій протесту всередині країни.

"Чому розвалюються країни, через які внутрішні процеси? Перший - соціальні заворушення. Росія це проходила в 1917 році. Там є дуже багато "лівих", є "праві", і між ними починається конфлікт, громадянська війна, і в результаті цього Фінляндія, Польща та ще деякі країни отримують і відстоюють свою незалежність", - сказав Гудименко в інтерв'ю Главреду.

При цьому він вважає, що зараз про соціальні зрушення в Росії не йдеться.

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"Не можна говорити, що це цілком неймовірно, але у такого сценарію дуже маленький відсоток ймовірності", - вважає експерт.

Друга можлива причина розвалу Росії - політична криза.

"Чи є в РФ процеси, які чітко оформляються в політичну кризу? Тобто, наприклад, два центри влади, які перетягують владу між собою? Поки що ми цього теж не бачимо – суб'єктність є лише у Путіна і у людей, яких так чи інакше з ним асоціюють", - зазначив Гудименко.

За його словами, третій каталізатор – національні заворушення.

"Чи є в Росії потенціал до національних заворушень? Тому що Росія це фактично імперія - там є поневолені народи, які користуються меншими правами, ніж етнічні росіяни. А в деяких регіонах, навпаки, етнічні росіяни володіють меншими правами ніж ті народи, які в них є. Тобто є внутрішнє протистояння, і умовний Дагестан поводиться зовсім не так, як Санкт-Петербург. На це накладається ще й потенційна релігійна історія, тому що в Росії щодня зростає кількість мусульман, але де-факто державною релігією є православ'я, і це також створює внутрішній конфлікт", - пояснив він.

Гудименко вважає, що варто працювати якраз з третім варіантом - "щоб республіки, які за фактом є автономними, бачили можливі переваги в тому, що вони стають повністю незалежними республіками".

"Такі переваги є, але якщо говорити більш конкретно, потрібно звертати увагу на ті республіки, в яких є зовнішні кордони, тобто з іншими країнами. Умовно кажучи, якщо Автономна Республіка оточена Росією з усіх боків (анклав), то говорити про те, що навіть якщо зі зброєю в руках можна завоювати собі незалежність і побудувати економіку, перебуваючи у фактичній блокаді, не можна. Але в РФ дуже багато республік, зокрема на Кавказі, який спалахував в 90-і роки, мають безпосередні зовнішні кордони та з ними потрібно працювати в першу чергу", - резюмував він.

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

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