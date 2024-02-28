Зеленський назвав Путіна "вбивцею" і закликав Європу готуватися до ракет Росії

Президент попередив про можливі наслідки спроби змусити Україну сісти за стіл перемовин з агресоркою.

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Сьогодні проходить саміт Україна - Південно-Східна Європа / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Президент Володимир Зеленський чітко висловився з приводу "мирних" пропозицій з боку деяких країн Заходу щодо переговорів з Росією. Глава держави пояснив, що у такому разі Європа вже сама зіштовхнеться з російською агресією.

На прес-конференції з премʼєром Албанії Еді Рамою Зеленський ще раз назвав Путіна "вбивцею", зауваживши, що світ тепер має справу з відродженим нацизмом.

"Усі ми зараз маємо справу з кілером, другим Гітлером. Частина друга. Якщо ми говоримо про Netflix. Це реальне життя, воно небезпечне. Борони боже, щоб ви таке побачили. Але всі ми повинні готуватися, просто бути сильними. Це не про те, щоб готуватися до миру чи війни, а про те, щоб бути готовими до наступних років Путіна", - сказав Зеленський. відео дня

Що відомо про саміт Україна - Південно-Східна Європа Саміт Україна - Південно-Східна Європа відбудеться 28 лютого. У ньому візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії. ЗМІ писали, що співорганізаторами саміту Україна - Південно-Східна Європа є прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилалися запрошення лідерам європейських країн. Очікується, що ця зустріч призведе до надання додаткової допомоги Україні, а деякі албанці сподіваються, що ця подія також допоможе зміцнити зв'язки з їхніми європейськими сусідами.

Він закликав Захід готуватися до можливого масштабування ескалації на території Європи.

"Якщо не всі з нас готові його відштовхнути, відтіснити, тоді всі повинні підготуватися до наступного: до того, що вранці і вночі будуть ракети. Війна вже немає такої дистанції… Ракети прилітають у будинки, до цього треба бути готовими. Це наш сигнал: чим сильнішими ми будемо в Україні, тим слабшим буде Путін. Ось і відповідь щодо будь-яких "ініціатив". Якщо будь-які ініціативи посилюють Україну - вони хороші для світу", - пояснив президент.

Зеленський прибув з візитом до Албанії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 лютого, прибув з візитом до столиці Албанії Тирани. Офіс президента раніше не повідомляв про те, що Зеленський планує відвідати Албанію.

Зокрема, український лідер візьме участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Своєю чергою, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Західні Балкани готові внести свій внесок у боротьбу з країною-агресором Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги.

Рама зазначив, що роль Західних Балканів стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це, зіткнувшись із спільним ворогом - російським диктатором Володимиром Путіним.

"Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Передусім, для того, що для вас найдорожче – для безпеки", – сказав прем'єр-міністр Албанії.

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