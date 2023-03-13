В ЄС затвердять план купівлі снарядів для України наступного тижня - Bloomberg

Країни ЄС наступного тижня підпишуть загальний план закупівель боєприпасів для України, повідомляють журналісти агентства Bloomberg.

Як кажуть аналітики, 1 млн снарядів для ЗСУ коштуватиме мінімум 4 млрд євро / Колаж фото УНІАН

Країни Євросоюзу вже наступного тижня підпишуть загальний план закупівель боєприпасів для потреб української армії. Про це із посилання на свої джерела повідомляє новинне агентство Bloomberg.

"Очікується, що ЄС підпише спільний план закупівлі боєприпасів для України наступного тижня", − зазначають вони.

Але при цьому, повідомляють джерела, Євросоюз зайшов у глухий кут у питанні про те, як забезпечити ЗСУ 155-міліметровими боєприпасами, які їм вкрай необхідні у 2023 році.

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За підрахунками естонських аналітиків, 1 млн снарядів для ЗСУ коштуватиме мінімум 4 млрд євро.

Як повідомляє Bloomberg, українська армія використовує в середньому від 60 тисяч до 210 тисяч снарядів за місяць. А одночасно Європейська оборонна промисловість має можливість виробляти не більше 25 тисяч снарядів за аналогічний період. Тим часом, є інформація, країна-агресор, Росія, випускала від 20 тисяч до 60 тисяч снарядів на добу.

Джерело видання заявило, що країни ЄС ще не повідомили, скільки грошей вони готові виділити в цьому році на покупку боєприпасів і як ці кошти будуть структуровані.

Причому деякі країни ЄС хотіли б, щоб Брюссель закріпив обов'язкове фінансування снарядів для ЗСУ, пропорційне розміру економіки кожної держави. Тоді як інші хочуть, щоб усі внески були добровільними.

"Нове фінансування - це в основному політичне рішення для держав-членів. Очікується, що це питання - поряд з узгодженням кількості снарядів, що поставляються - буде винесено на перший план під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС наступного тижня, перед самітом лідерів у Брюсселі, де ця тема також буде стояти на порядку денному", - підсумували джерела журналістів Bloomberg.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів.

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