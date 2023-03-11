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"Руїни, уламки, воронки від снарядів": Зеленський пообіцяв РФ покарання через обстріли України

11 березня 2023, 20:25
Президент наголосив, що РФ стала синонімом терору і стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор.
'Руїни, уламки, воронки від снарядів': Зеленський пообіцяв РФ покарання через обстріли України
Зеленський пообіцяв РФ покарання через обстріли України / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли, які російські окупаційні війська вчинили в суботу, 11 березня. Він висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих, а також анонсував покарання для російської влади. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Наша Херсонщина й Херсон, якому окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини та Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина й Харків. Лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за два з половиною місяці – ворог ударив уже більш як сорока ракетами. Нікополь, Марганець – наша Дніпропетровщина. Наша Сумщина. Наша Чернігівщина. Ракети й артилерія, безпілотники та міномети – держава-зло використовує різну зброю. Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського", - сказав Зеленський.

Український гарант наголосив, що руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя.

відео дня

Окремо президент прокоментував сьогоднішні російські атаки по Херсону за Запоріжжю.

"Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин по продукти. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним! У Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росії не буде в Україні. За його словами, вона просто стала синонімом терору і стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор, який не зможе зупинити Кремль.

Ракетний терор РФ

У суботу, 11 березня, російські загарбники накрили Херсон артвогнем. Унаслідок ворожої атаки люди загинули прямо біля магазину, є поранені.

"Херсон знову під вогнем російської армії — є жертви. На Миколаївському шосе, за попередніми даними, осколки ворожих боєприпасів травмували двох осіб. Один з постраждалих загинув на місці. Через попадання снаряда горить автомобіль", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Також повідомлялося, країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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