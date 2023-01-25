США заради України збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів – NYT

У США назвали такі зміни "найагресивнішою за останні 40 років" модернізацією оборонно-промислової бази.

США збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні

Сполучені Штати Америки планують упродовж 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво потрібне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів, пише The New York Times.

"Пентагон прагне збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% протягом 2 років, довівши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, небаченого з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створити запаси на випадок майбутніх конфліктів", – зазначають у виданні, посилаючись на доповідь американської армії.

Такі зміни передбачають розширення заводів і залучення нових виробників. При цьому зазначається, що така модернізація виробництва боєприпасів є "найагресивнішою за останні 40 років".

У виданні наголошують, що такі боєприпаси дуже потрібні Україні, адже вона сильно покладається на гаубиці з некерованими снарядами.

"Рішення армії розширити виробництво артилерійських боєприпасів є найяскравішим свідченням, що США планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна", – зазначають у виданні.

США можуть передати Україні танки Abrams

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки 10 танків Abrams. На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

Раніше прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте зазначав, що США і Нідерланди розглядають можливості посилити Україну танками Abrams і Leopard 2. Вашингтон може передати Києву близько 30 своїх танків, а Амстердам – 18. Для реалізації ідеї голландці готові купити орендовані у німців Leopard і подарувати їх українській державі.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. Інші країни також отримають дозвіл від Берліна на відправку бойових машин.

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