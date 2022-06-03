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ЄС поставить Угорщину на місце: експерт пояснив, як відповісти на шантаж Орбана

3 червня 2022, 16:43

Єдиним варіантом впливу на позицію Угорщини може бути реформа самого Європейського Союзу.

Угорщина
В ЄС можуть змінити порядок голосування через Угорщину / Фото: УНІАН

Євросоюз може змінити правила прийняття ключових рішень, скасувавши обов'язкову умову одноголосної підтримки всіх країн-членів. Це дозволить обійти шантаж, який влаштовує Угорщина, не даючи приймати нові санкції проти РФ (зокрема, щодо нафтового ембарго).

Як пише політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач у матеріалі на Главреді, єдиним варіантом впливу на позицію Угорщини може бути реформа самого Європейського Союзу - зміна процедури прийняття рішень з питань зовнішньої політики.

Він упевнений в тому, що найкращим способом вийти з цієї ситуації було б внести зміни в спосіб прийняття рішень (наприклад, приймати їх не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - дві третини, три чверті, три п'ятих - як завгодно).

"Справа в тому, що просто взяти і виключити країну з процедури прийняття рішення, або взагалі зі складу Євросоюзу неможливо, тому що ЄС має спільну зовнішню політику. Відповідно до неї, рішення приймаються консенсусом і будь-яка країна має право вето. Такий принцип робить зовнішню політику Євросоюзу слабкою і неповороткою, через що рішення приймаються дуже довго", - зазначив експерт.

Горбач додав, що зміна процедури може зайняти не менше року: "Однак, якщо це станеться, то це означатиме, що Євросоюз зможе швидше приймати свої зовнішньополітичні рішення (в тому числі, і ті, що стосуються санкцій проти РФ). Але нюанс в тому, що коли Україна вступить в ЄС, вона також не зможе мати права вето на ці зовнішньополітичні рішення".

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT должни бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Інші новини:

Євросоюз Угорщина Володимир Горбач
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