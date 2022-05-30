Зеленський розніс ЄС за затримку шостого пакету санкцій проти Росії

Володимир Зеленський / Reuters , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 30 травня звернувся до Європейської ради і розкритикував ЄС за те, що досі не ввели шостий пакет санкцій проти Росії.

За словами Зеленського, з попереднього пакету пройшло вже 52 дні, і з того моменту російське вторгнення не припинилося.

Зеленський нагадав, що п'ятий пакет санкцій був введений ще 8 квітня, і з тих пір пройшло вже 52 дні.

"Тоді станом на 8 квітня російськими окупантами було вбито 169 дітей, а станом на сьогоднішній день - 243 дитини. Тоді було зруйновано 928 навчальних закладів, сьогодні - 1888. Кількість ракетних ударів по Україні вже майже 1600. Росія застосувала майже 2400 ракет, а тоді було близько 1000 ракет. Ось такий прогрес агресії", - зазначив Зеленський.

На думку президента, відповідно має бути прогрес і в санкціях, щоб змусити Росію шукати мир з Україною.

"Ніяких компромісів за рахунок нашого суверенітету і територіальної цілісності бути не може. Чому шостого пакету санкцій досі немає? Чому ви залежите від тиску Росії, а не навпаки? Чому Росія досі може заробляти по 1 млрд євро щодня, продаючи енергоресурси? Чому банки країни-терориста все ще працюють з Європою і світовою фінансовою системою? Серйозні питання. І чому на території РФ досі активні російські державні канали? Чому російські чиновники і судді досі не під санкціями?",- додав Зеленський.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

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