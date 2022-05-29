Санкції проти Росії: посли ЄС не досягли згоди щодо шостого пакету

Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету / Reuters

Посли країн Європейського Союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостому пакету санкцій проти Росії, повідомляє у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.

Шостий пакет санкцій проти Росії має увійти часткове ембарго на постачання нафти. Передбачалося, що сьогодні посли країн Євросоюзу узгодять його, аби на саміті лідерів 30-31 травня обмеження на нафту було затверджено.

Нагадаємо, раніше посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

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Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Згодом стало відомо про те, що Європарламент може розглянути варіант нафтового ембарго проти Росії без участі Угорщини та всупереч її протестам.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль розповіла про те, що в України є можливість домогтися зрушень в цьому питанні. Через нашу країну проходить нафтопровід" Дружба", від якого так залежна Угорщина. Україна може скористатися цим і натиснути на неї, хоч це і не дуже дипломатично.

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