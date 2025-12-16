Син Кіркорова відвернувся від батька: що сталося

Мартін Кіркоров зробив різку і несподівану заяву.

https://glavred.net/starnews/syn-kirkorova-otvernulsya-ot-otca-chto-proizoshlo-10724753.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров з дітьми / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Про що розповів Кіркоров

Що сказав хлопчик

Син популярного в терористичній Росії співака-путініста Філіпа Кіркорова, 13-річний Мартін, відмовився від авторитету і кар'єри свого зіркового скандального батька.

Про це пишуть російські пропагандисти. Як повідомляють вони, хлопчик навідріз відмовляється продовжувати справу свого батька. Ба більше, Мартін конкретно негативно налаштований проти професії співака, якою так пишається його батько.

відео дня

Мартін ненавидить публічність і навіть не веде соціальні мережі, як це робить його скандальна сестра Алла-Вікторія.

Син Філіпа Кіркорова Мартін / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Я кажу: Мартін, слухай, у тебе така зовнішність, тебе кличуть на проби в кіно, може спробуєш? Відповідає: ні, тату, я цією дурницею займатися не буду", - цитує хлопчика росЗМІ.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська пропутінська співачка, яка підтримала військове вторгнення терористичної Росії в Україну, Лариса Доліна, остаточно позбулася своєї квартири і тепер повинна негайно покинути нерухомість.

Раніше стало відомо про те, що відомий український співак Павло Зібров поділився інформацією про важливі моменти життя нещодавно померлого Степана Гіги, про які раніше не було відомо широкому загалу.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред