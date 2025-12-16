"Широка публіка, звісно, не знала": Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги

Коротко:
- Павло Зібров розкрив діагноз, який Степан Гіга приховував за життя
- Співак прокоментував раптовий відхід колеги
Легендарний український музикант Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років. Близьке оточення та офіційні представники артиста не коментують причину його смерті, проте відомо, що в листопаді Степан Петрович потрапив до лікарні, де йому провели термінову операцію.
Мовчання оточення Гіги - віддзеркалення його власної позиції, зазначає Павло Зібров у бесіді Oboz.ua. Співак останніми роками справді був нездоровий, проте виносити свої проблеми на люди категорично відмовлявся, щоб запам'ятатися шанувальникам своєю творчістю, а не хворобами.
"Про те, що він хворів на цукровий діабет, широка публіка, звісно, не знала, і знати цього не мусила. У нашому колі про це було відомо. Рік тому він навіть переніс операцію, пов’язану з цією хворобою. Його відхід – велика втрата для української культури. Це сталося надто рано і зовсім несподівано. Про хворобу знали не всі – назагал про це не говорили. Лише коли він потрапив до лікарні після свого дня народження, колеги дізналися більше", - поділився Павло Зібров.
Про персону: Степан Гіга
Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.
