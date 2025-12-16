Десятки росіян спалили разом із технікою: десантники розгромили ворога на сході

Головне:
- Знищено механізовану колону окупантів на Покровському напрямку
- Підірвано два танки, два БМП, один МТЛБ і два квадроцикли
Воїни 46-ої окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України знищили механізовану колону окупантів на Покровському напрямку.
"У смузі відповідальності 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ противник здійснив чергову спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки", - ідеться в повідомленні ДШВ.
Уточнюється, що під прикриттям туману ворог спробував атакувати позиції нашої бригади, застосувавши до 10 одиниць броньованої техніки та кілька десятків своїх піхотинців.
"Однак рух противника було завчасно виявлено. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом із суміжними підрозділами штурм вдалося відбити", - йдеться в повідомленні.
За даними військових, загалом під час бою було знищено два танки, два БМП, один МТЛБ і два квадроцикли, а також було уражено одну бойову броньовану машину та один автомобіль ворога. Крім того, знищено 49 окупантів, ще п'ятьох - поранено.
Дивіться відео - знищення колони РФ:
Аналітик про ситуацію в Покровську: що відбувається
Наразі у Сил оборони України немає достатніх можливостей для відновлення контролю над Покровськом, оскільки відчувається брак резервів, а угруповання російських військ на цій ділянці сягає приблизно 150 тисяч військовослужбовців. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. Він зазначив, що подальший розвиток подій навколо міста багато в чому визначатиметься перебігом переговорів, оскільки військова обстановка безпосередньо залежить від політичних домовленостей.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом. Українські сили проводять завчасно підготовлений маневр, реагуючи на флангові та тилові заходи російських підрозділів.
Нагадаємо, раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.
Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
