Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

Потужність цієї магнітної бурі різко зросте до п'яти балів.

https://glavred.net/synoptic/stranu-atakuet-zhestkaya-magnitnaya-burya-nazvana-opasnaya-dlya-zdorovya-data-10724687.html Посилання скопійоване

Україну скоро накриє сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Зовсім скоро Україну накриє сильна магнітна буря. Вона буде досить сильною. Про це повідомляє meteoagent.

Попередня магнітна буря 13 грудня була на рівні 6-ти балів, а вже наступного дня пішла на спад.

відео дня

14 грудня потужність бурі опустилася до трьох балів. На такому ж рівні вона протрималася до 16 грудня. Очікується, що вже завтра магнітна буря почне посилюватися і вдарить із потужністю 4 бали. 18 грудня потужність бурі різко зросте до п'яти балів.

Україну скоро накриє нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу С і В. Повідомляється, що 16 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 28 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - ідеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред