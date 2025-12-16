Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - Жорін вказав на важливий нюанс

Різдвяне перемир'я на фронті не дало б жодного результату через те, що росіяни постійно зривають будь-які домовленості, зазначив військовий.

Про що сказав Жорін:

Росія не дотримувалась попередніх домовленостей щодо припинення вогню

Ворог використовував режим тиші в пропагандистських цілях

Наразі немає механізму моніторингу режиму припинення вогню

Навіть у разі згоди Росії на так зване різдвяне перемир’я воно не мало б практичного значення на фронті, адже окупаційні війська ніколи не дотримуються взятих на себе зобов’язань. Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у дописі в Telegram.

"В реальності немає ніякого сенсу в "різдвяних" чи інших короткострокових перемирʼях. Погодитись для нас — це суто політичний крок", — пояснює військовий.

Він зауважив, що навіть був здивований відмовою РФ від цієї ідеї, оскільки подібні "перемир’я" зазвичай використовуються Росією у пропагандистських цілях.

Водночас, за його словами, навіть у разі згоди на перемир'я це не дало б результату, адже жодне "святкове перемир’я" раніше не працювало через відсутність реального механізму контролю.

Аналогічні сумніви військовий висловив й щодо можливого тривалого припинення вогню. Жорін зазначив, що досі незрозуміло, хто і яким чином мав би забезпечувати дотримання режиму тиші та які будуть наслідки за його порушення.

Чи можливе припинення бойових дій до Різдва - думка експерта

Як писав Главред, політолог Петро Олещук наголосив, що сама зустріч української та американської делегацій у Берліні була спрямована на спробу змусити Україну погодитися з вимогами Росії, однак Київ чітко окреслив свої червоні межі. Ключові розбіжності між сторонами зберігаються, реальних компромісів немає, тому очікування швидкого укладення мирної угоди виглядають малоймовірними.

Він також зазначив, що не бачить причин для оптимізму, про який писали окремі західні медіа, прогнозуючи можливу появу мирної угоди ще до Різдва. На його думку, нині Росія не зацікавлена в мирі, оскільки робить ставку на те, щоб протягом зими завдати Україні максимальної шкоди.

"Москва просто маніпулює темою миру, щоб Україна не отримувала адекватної підтримки з боку США. Що буде навесні, важко спрогнозувати. Втім, не виключено, що Росія стане більш зговірливою", - додав Олещук.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею можливого різдвяного перемир’я з Росією, припустивши, що припинення обстрілів на кілька днів могло б стати початком руху до миру.

Водночас у Кремлі цю ініціативу відхилили, заявивши про небажання йти на тимчасові паузи в бойових діях.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що відмова Росії від будь-яких мирних ініціатив лише сприятиме подальшій ескалації та посиленню міжнародного тиску на Москву.

Про персону: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

