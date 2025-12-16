Рус
Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

Руслана Заклінська
16 грудня 2025, 17:34
Основна мета Трампа - формально оголосити завершення війни для власного піару, а наслідки його не цікавлять.
Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти
Володимир Путін, Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Ключові тези політолога:

  • Перемовини стоять на місці через неприйнятні для України вимоги РФ
  • США прагнуть швидкого результату
  • Формальне погодження плану навряд чи завершить війну

Попри заяви спецпредставника США Стівена Віткоффа про "серйозний прогрес" у перемовинах щодо завершення війни в Україні, реальний процес фактично стоїть на місці. Причиною є те, що Вашингтон просуває російські вимоги, які є категорично неприйнятними для Києва. Про це у коментарі Главреду розповів політолог Петро Олещук.

"Роблять США це тому, що росіяни чітко дали зрозуміти, що не підтримають жодні зміни, внесені Україною та Європою до "мирного плану" США. Іншими словами, Москва вимагає або виконати всі її вимоги, або жодних домовленостей не буде. Хоча не факт, що щось вийде, навіть якщо умови РФ почнуть виконуватися", - пояснив він.

Олещук зазначив, що США поспішають оголосити бодай про якийсь результат, часто ігноруючи інтереси України та Європи. На думку політолога, за нинішніх обставин переговори можуть рухатися лише двома шляхами.

"Перший - Україна та європейські партнери погоджують якісь більш-менш прийнятні напрацювання. Далі Віткофф із Кушнером їдуть до Москви. Росіяни їм кажуть: "Усе це добре, але ми від своїх вимог не відступимо". Тож Віткофф і Кушнер повертаються ні з чим. І знову починається все по колу. Другий - американці оголошують, що переговори не приносять результату, Трамп усіма розчарований і тому припиняє участь у переговорах", - припустив Олещук.

За його словами, незважаючи на зменшення початкових 28 пунктів до нового варіанту з 20 пунктів, суть плану лишилася близькою до позиції Кремля. Американці, очевидно, вважають, що наслідування російської логіки - найшвидший шлях до підписання угоди. В результаті ключові небезпечні для України моменти залишилися без змін.

Навіть після зустрічі у Берліні, експерт не бачить індикаторів зміни ситуації. Зустріч, на думку Олещука, мала на меті примусити Україну прийняти вимоги РФ, але Київ окреслив свої "червоні лінії". Основні суперечності залишаються, компромісів немає, тож прогноз щодо швидкого підписання мирної угоди скептичний.

"Не бачу підстав для оптимізму, який висловили певні західні видання про те, що мирна угода може з’явитися вже до Різдва. Та й взагалі, Росії зараз не потрібен мир. Вона розраховує за цю зиму завдати Україні максимального ураження. Москва просто маніпулює темою миру, щоб Україна не отримувала адекватної підтримки з боку США. Що буде навесні, важко спрогнозувати. Втім, не виключено, що Росія стане більш зговірливою", - додав Олещук.

Політолог попередив, що формальне погодження "20 пунктів" Трампа навряд чи завершить війну. Він наголосив, що Росія отримує переваги на тактичному рівні, а гарантії США у випадку відновлення бойових дій залишаються сумнівними.

"Зараз Трампу просто потрібен формальний папірець, щоб сказати, що він зумів закінчити війну, якій ніхто не міг покласти край. І за це йому мають встановити золотий пам’ятник. А що буде потім - його не цікавить", - підкреслив Олещук.

Чому США тиснуть на Україну в питанні миру - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач наголосив, що у новій стратегії нацбезпеки США війна в Україні подається крізь призму власних інтересів Вашингтона щодо відновлення відносин із Росією, а не українського суверенітету. Він захначив, що Україна майже не згадується як держава - лише термін "українська криза", що фактично відображає позицію Росії.

За його словами, стратегія передбачає, що Україну прагнуть змусити прийняти вимоги Росії під виглядом "мирного врегулювання", тоді як до РФ жодних вимог не висувають.

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якомога швидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично - капітуляцією. При цьому до Росії не висуваються жодні вимоги", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни

Мирний план США - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирний план має бути справедливим для України та запобігати повторній агресії з боку Росії. За його словами, Україна не веде прямого діалогу з Москвою, а обговорює позиції РФ через США. Наразі Вашингтон ще не надав офіційної відповіді на оновлені українські пропозиції.

У Кремлі, своєю чергою, заявили, що ключовим питанням переговорів щодо американського плану завершення війни є відмова України від вступу до НАТО та її юридичне закріплення. Прессекретар Пєсков зазначив, що Москва очікує підсумкові сигнали після завершення зустрічей США, ЄС і України.

Крім цього, США пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, але з ультиматумом. У Трампа стверджуть, що пропозицію потрібно прийняти зараз, інакше наступна буде менш вигідною.

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

