США готуються до нової війни: Трамп хоче розірвати зв'язок Росії і Китаю - Клочок

Нове протистояння Трампа з Китаєм може вплинути на розвиток війна між Росією та Україною.

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США потребують неординарних рішень в економічній політиці / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Клочок:

Трамп готується до торгової війни з Китаєм

В США, ймовірно, запустять нову економічну модель

Трампу важливо припинити партнерство РФ і Китаю

Новообраний президент США Дональд Трамп готується до впровадження нових зовнішньополітичних рішень не лише щодо України та країни-агресора Росії, але й Китаю.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок. За його словами, Трамп намагатиметься змінити ситуацію, у якій США втрачають свої лідируючі економічні позиції.

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"Приблизно до 2050 року першою та найпотужнішою економікою світу стане Китай. На другому місці опиниться Індія. На третьому місці можливо будуть США, але це не точно. Не дуже далека перспектива, бо навіть 20 років для світу не так багато. Трамп намагатиметься змінити цю ситуацію за допомогою запуску зовсім іншої економічної моделі, яка передбачає підвищення мит для обмеження можливості розповсюдження товарів, які виробляє дешева робоча сила", - пояснив він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Аналітик вважає, що ідея Трампа має шанс на успіх, однак вона може мати не дуже приємні наслідки для економіки Штатів. При цьому США потребують прийняття неординарних рішень.

"Також тут треба згадати про один дуже небезпечний варіант - скасування санкцій проти Росії. Трамп це згадував, і не хотілося б реалізації такого сценарію. Тому що сьогодні скасування обмежень відкриє великі можливості для Росії", - зауважив Клочок.

Можливо й те, що Трамп запустить демпінг сировини - нафти, зрідженого газу, що стане ударом по РФ, при чому не меншим, ніж санкції. Така політика США може бути успішною, але поспішати з висновками не варто.

"Цікаво, як Трамп збирається розірвати зв'язок Росії та Китаю – як на мене, це малоймовірний сценарій. На тлі санкцій економіки цих країн дуже зросли, і не можна їх швидко розірвати. Для цього КНР потрібно відкривати інші ринки, тоді як Пекін, навпаки, їх закриває", - додав аналітик.

Економічна політика США - що відомо

Раніше Главред писав, що Трамп, за словами економічного експерта Тараса Загороднього, точно зніме всі обмеження на експорт нафти і газу зі США і Канади, і він говорить про це відкрито. Трамп має намір перезапустити американську економіку на нафті. А у США нафти більше, ніж у Саудівської Аравії і всіх інших. Це означає, що на зовнішньому ринку буде більше американських нафти і газу, а за таких умов Росія та Іран будуть змушені тренуватися їсти свою нафту і занюхувати газом, оскільки потреба в їхніх енергоресурсах істотно знизиться.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції США з Росії, якщо переможе на виборах, оскільки вважає, що вони послаблюють долар.

Напередодні повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Газпромбанку, ключової фінансової установи, що раніше уникала подібних заходів через її роль у здійсненні платежів за російський газ. Закриття цього каналу може значно зменшити доходи Росії від газу, що й без того постраждали через санкції.

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Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

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