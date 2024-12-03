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Українська делегація вирушить в США на переговори з оточенням Трампа - ЗМІ

Руслана Заклінська
3 грудня 2024, 22:29
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До складу делегації увійдуть міністр оборони Рустем Умєров і віцепрем’єрка Юлія Свириденко.
Українська делегація вирушить в США на переговори з оточенням Трампа - ЗМІ
Єрмак на чолі делегації вирушає до США для важливих переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Головне:

  • Українська делегацію вирушить до США найближчими днями
  • Основна мета візиту – переговори з оточенням обраного президента США Дональда Трампа
  • Єрмак планує зустріч із Кітом Келлогом, якого Трамп хоче призначити на посаду спецпредставника щодо України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак найближчими днями вирушить до США на чолі офіційної делегації. Ключовою метою візиту є переговори з оточенням обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Radio NV із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

За даними видання, делегація вирушить до США у середу. До її складу увійдуть міністр оборони Рустем Умєров та перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Формальною метою візиту є зустрічі з представниками адміністрації чинного президента США Джо Байдена, однак основна ціль, за інформацією джерел, це зустріч із оточенням Трампа.

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Один із інсайдерів стверджує, Єрмак зустрінеться із Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп планує призначити спецпредставником щодо України. Очікується, що сторони обговорять майбутній підхід нової адміністрації США до співпраці з Україною.

"Єрмак збирався в Америку ще одразу після виборів в США разом з Ольгою Стефанішиною (віце-прем’єрка, міністерка юстиції - Главред), але тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа", - зазначив співрозмовник видання.

На запит видання прокоментувати візит делегації Міністерство оборони та Офіс президента поки що не відповіли.

Війна в Україні і план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп ознайомлений із позицією України та "планом перемоги". Глава держави сподівається на нові переговори з Трампом, щоб детальніше обговорити ключові питання.

Також президент США Дональд Трамп обрав спеціального представника з питань України та Росії. Ним став відставний генерал Кіт Келлог, відомий своїми пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.

У квітні Келлог озвучив план, який передбачає тимчасове замороження конфлікту та початок переговорів між Києвом і Москвою. Ініціатива допускає збереження російського контролю над окупованими територіями, водночас залишаючи Україні право не визнавати їх втрату.

Крім цього, призначений Дональдом Трампом спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що допомога Україні від адміністрації Джо Байдена посилює позиції новообраного президента Дональда Трампа.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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