Енергосистема України ослаблена, відновити стійкість не вдалося - Reuters

Втім, тепер Україна готова до ударів країни-агресорки Росії, і вже має досвід ліквідації наслідків подібних дій, пишуть німецькі журналісти.

https://glavred.net/world/energosistema-ukrainy-oslablena-vosstanovit-ustoychivost-ne-udalos-reuters-10506259.html Посилання скопійоване

Енергосистема не така надійна, після ударів РФ у неї менший резерв потужності - Укренерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна входить до зимового опалювального сезону з менш стійкою енергетичною системою, ніж було роком раніше. Відновити енергосистему не вдалося через великий масштаб руйнувань, які утворилися з причини ракетних і дронових атак агресора Росії. Втім, тепер українська держава має досвід ліквідації подібних наслідків. Про це заявив глава енергетичної групи ЄС з розширення Маркус Ліппольд.

"Багато (зусиль, - ред.) пішло на те, щоб просто відновити зруйноване. Чи змогли ми створити додаткову стійкість? Чи ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю", - цитує його німецьке інформагентство Reuters.

За словами Ліппольда, незважаючи на ситуацію, що склалася, зусилля України можна назвати цілком успішними.

відео дня

"Однак вони (дії зі стабілізації енергосистеми, - ред.) повинні продовжуватися", - зазначив чиновник.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук також сказав, що рівень надійності енергетичної системи знижено.

"Безумовно, можна сказати, що рівень надійності буде нижчим", - додав глава компанії.

Втім, в уряді України заявили, що держава по всій країні реалізує заходи, спрямовані на захист енергосистеми. Прем'єр Денис Шмигаль акцентував увагу на готовність 7 атомних енергоблоків до зими. Ремонт ще двох блоків вже завершується.

Водночас голова Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що магістральна мережа вже готова до передачі зимових обсягів електроенергії.

"Енергосистема не така надійна і має менший резерв потужності, ніж це було до точкових ударів. Але водночас російський терор вже не буде сюрпризом і всі до нього готуються", - підкреслив Кудрицький.

Що відбувається з енергосистемою України

Згідно з даними Організації об'єднаних націй, в Україні майже вдвічі скоротилися потужності з виробництва електроенергії. До повномасштабного нападу Росії було 37 ГВт, а тепер 19 ГВт.

Збиток, який був нанесений енергетичній інфраструктурі в результаті ударів Росії, на думку експертів Київської школи економіки (КШЕ), оцінюється в 8,8 мільярдів доларів США.

Відзначимо, що ООН і КШЕ давали таку оцінку в червні поточного року.

У минулий зимовий період середньостатистичний українець провів без світла близько 35 днів. Цей показник не враховує ситуацію на прифронтових територіях.

Прогнози для України на зиму

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зробив прогноз, згідно з яким зима в Україні буде складною через "божевілля" Путіна. За словами чиновника, держава працює над тим, щоб забезпечити оптимальні умови в рамках максимально непростого періоду.

Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими, попередив керівник асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський. На думку експерта, окупанти спробують "вимкнути" світло в країні на три дні. Втім, "апокаліпсису" не повинно бути.

Київ і Одеса опиняться в зоні ризику цієї зими, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, проблеми зі світлом і опаленням можуть бути і в інших містах.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.