Київ і Одеса - в зоні ризику: яким містам взимку загрожують проблеми зі світлом

У зоні підвищеного ризику проблем з електроенергією та опаленням будуть і прифронтові міста України, вважає експерт у сфері енергетики Олександр Харченко.

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Генерація в Києві покриває не більше 30% споживання - експерт / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Наступна зима може стати не менш складною, ніж попередня. Окупанти агресора Росії здатні знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Серйозні проблеми зі світлом і опаленням можуть виникнути в Києві та Одесі, напружена ситуація загрожує Кременчуку, Житомиру, Кропивницькому та Запоріжжю. У зоні ризику і прифронтові міста. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Як повідомляє УНІАН, він розповів про те, що на українців цього року чекає не менш складна зима, ніж попередня. Окупанти РФ можуть знову обстрілювати інфраструктуру, внаслідок чого підвищується ймовірність проблем зі світлом та опаленням.

На думку експерта, в зоні найсерйознішого ризику – Київ і Одеса.

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"У Києві є генерація, але вона покриває в кращому випадку не більше тридцяти відсотків споживання. В Одесі взагалі немає нічого", - вважає Харченко і додав, що деякі інші міста також можуть зіткнутися з проблемами.

Де в Україні взимку можуть бути проблеми зі світлом і опаленням:

Кременчук

Житомир

Кропивницький

Запоріжжя

Крім того, в зоні підвищеного ризику і прифронтові міста.

Також Олександр Харченко підкреслив, що якщо взимку буде мінус 10, енергетика України отримає критичне навантаження навіть без обстрілів.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Чи будуть відключення світла в Україні восени

Графіки відключення світла вже розробили в деяких областях України. У разі атак на енергоінфраструктуру з боку Росії віялові відключення можуть застосовуватися вже з 1 жовтня.

Чи будуть відключати світло з 1 жовтня, розповіли в Міністерстві енергетики. Як повідомили у відомстві, незважаючи на графіки, електроенергію відключатимуть лише у тому випадку, якщо російські війська завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі.

В Укренерго розповіли, що буде зі світлом у вересні-жовтні. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Світло відключати не будуть, проте ситуація може коригуватися через російські обстріли.

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