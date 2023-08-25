Зима буде складною, очікується нелегкий опалювальний сезон - міністр енергетики

В Україні вже розуміють, як жити в складних умовах і підтримувати роботу системи в такому режимі, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

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Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати - міністр енергетики Галущенко / Колаж: Гллавред, фото: ДТЕК, Київенерго

На Україну найближчої зими чекає непростий опалювальний сезон. Ймовірно, окупаційні війська Росії продовжать знову атакувати енергетичну систему в зимовий період. Важливо, що в країні вже є розуміння, як справлятися з такими складними викликами і підтримувати роботу системи. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на країну чекає непростий опалювальний сезон взимку, оскільки окупанти агресора Росії можуть знову вдатися до обстрілів критичної інфраструктури.

За словами міністра, у держави є розуміння, як діяти в такій ситуації.

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"Зима буде складною, давайте не будемо собі брехати. Перш за все тому, що ми очікуємо, що ворог буде і далі системно атакувати енергетику України саме взимку. Важливо, що дійсно у нас вже є розуміння, як жити в такому режимі, тобто як тримати систему в такому режимі. Тому будемо боротися, це чергова битва. Ми пройшли одну битву, пройдемо і наступну", - підкреслив Герман Галущенко.

Опалювальний сезон в Україні

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ризик блекауту в Україні восени і взимку. На його думку, все буде залежати не тільки від загроз військових атак Росії, але і від здатності відновити українську критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена ворогом в рамках минулого опалювального сезону.

Опалювальний сезон в Україні під загрозою, оскільки Росія серйозно пошкодила ТЕС і ТЕЦ, вважає голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський. Він нагадав, що в країні дуже повільно відновлюється критична інфраструктура, ситуація може призвести до проблем.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має намір посилити ППО, щоб знизити загрози для проведення майбутнього опалювального сезону. Як стверджує чиновник, енергетична система краще захищена, ніж у лютому 2022 року.

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