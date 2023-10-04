Фронт, енергетика і зима: Зеленський розкрив деталі наради на Харківщині

Під час наради у Харківській області президент Зеленський заслухав доповідь генерала Сирського, який відповідає за Лимансько-Куп'янський і Бахмутський напрямки.

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Зеленський провів нараду з питань енергетики, підготовки до зими і фронту / Колаж: Главред, фото: пресслужба Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у Харківській області провів важливі наради з військовими та місцевою владою. Головні питання, які обговорювалися - енергетика та відновлення інфраструктури. Гарант заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, який відповідає за Лимансько-Куп'янський і Бахмутський напрямки.

Як повідомив гарант у своєму Telegram-каналі, він приїхав з візитом на Харківщину і провів наради з військовими та представниками місцевої влади.

Крім того, він також розповів, що була заслухана доповідь генерала Сирського, який відповідає за Лимансько-Куп'янський і Бахмутський напрямки.

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"Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист і підготовку до зими. Ключові питання - енергетика і відновлення", - додав Зеленський.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що буде проведено нараду з чиновниками, щоб перевірити, як виконуються доручення.

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