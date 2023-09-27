Україна відповідатиме: у Міноборони готуються до можливих ударів РФ по енергетиці

Україна не залишить без відповіді нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

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Рустем Умеров заявив, що Україна відповідатиме на удари РФ / Колаж: Главред, фото: facebook / Rustem Umerov, відкриті джерела

Взимку країна-агресор Росія буде зосереджуватися на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна не залишить це без відповіді, але потрібно більше зброї, в тому числі багатоцільових винищувачів. Про це в ефірі телеканалу CNN заявити глава Міністерства оборони України Рустем Умеров.

"Ми будемо відповідати", - сказав він.

Глава Міноборони додав, що українським військовим потрібно якнайшвидше отримати багатоцільові винищувачі, що допоможе досягти великих успіхів у контрнаступі.

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"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваємось, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території й мати перевагу на полі бою", — сказав Умеров.

Дивіться відео - Рустем Умеров заявив, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергетичній інфраструктурі України:

Як повідомляв Главред, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна готується протистояти можливим ударам російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.

За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування й відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах.

Зазначимо, за даними британської розвідки, взимку країна-агресор Росія ймовірно завдаватыме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року. У британському Міноборони вважають, що Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску.

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