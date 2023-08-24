Експерт пояснив, чи вплине загибель Пригожина на позиції Лукашенка

Як вважає політичний експерт Валерій Клочок, Олександр Лукашенко набагато хитріший, ніж російський диктатор Володимир Путін.

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Навряд чи Лукашенко після історії з Пригожиним понесе репутаційні втрати - експерт / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Вчорашня загибель в результаті авіакатастрофи ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина навряд чи якось вплине на становище білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Абсолютно ні, жодним чином. Його ця ситуація зовсім не стосується, тим більше, що інцидент стався в повітряному просторі Росії. Він може лише сказати: "Я Женю знав особисто, він хороший був хлопець, ми співчуваємо і віримо, що знайдемо йому гідну заміну, і "Вагнер" буде працювати далі". Приблизно так і буде виглядати його спіч, але Лукашенко це не чіпатиме", ‒ сказав він.

Як вважає Клочок, Лукашенко набагато хитріше, ніж російський диктатор Володимир Путін.

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"Тому що Лукашенко отримав багато козирів в цій історії. Його заява про проведення переговорів, як йому там ставили ультиматуми, як Пригожин його послухав, коли він прямо говорив, що виконував одну роботу з Путіним. Мовляв, ми з Путіним рівні, і ви повинні мене слухати. Навряд чи Лукашенко після історії з Пригожиним понесе репутаційні втрати. Вони з Путіним одного поля ягоди. Однак Лукашенко хитріше, ніж Путін в силу сформованих у нього економічних обставин. Адже Білорусь не має такого величезного потенціалу за рахунок вуглеводів, як Росія. Тому Лукашенко за 30 років навчився "петляти". Я не в захваті від цього покидька, тому що він однаково відповідальний за війну проти України. Але він дійсно дуже досвідчений диктатор, який вміє тримати владу в руках будь-яким способом", - сказав він.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", Голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів та світу в цілому. З 2016 по 2018 рік - Голова центрального Виконавчого комітету Всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік - керівник пресслужби народного депутата, керівник пресслужби ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ. З 2010 року - по сьогодні - засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік - головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України IV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (пресслужба) Державної митної служби України, радник митної служби III рангу. З 2004 по 2005 роки – прессекретар депутатської групи у Верховній Раді України IV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Падіння літака Пригожина

Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що підрив літака Пригожина був помстою Путіна за заколот і наступ на Москву. Водночас президент США Джо Байден заявив, що у РФ мало що відбувається без впливу Путіна.

Видання Financial Time з посиланням на власні джерела через західних політиків зазначило, що літак Пригожина збила Російська ППО. Співрозмовник видання сказав, що"Путін не бере полонених".

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